El alcalde de Conil pide que "no se atienda" al turismo de borrachera

La evolución de la pandemia del coronavirus en los últimos días en Conil es bastante preocupante. Los datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía dejan a este municipio de la Janda con una tasa de incidencia de 979,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, situándose en un claro riesgo de cierre perimetral y clausura de las actividades no esenciales si superar la barrera de 1.000.

Esto podría suponer un duro golpe económico para esta localidad costera por ser eminentemente turística. El aumento de los contagios, que se sitúa en 150 nuevos positivos en los últimos siete días, ha llevado a su alcalde, Juan Manuel Bermúdez, a quejarse amargamente en sus redes sociales de algunas actitudes incívicas que se están viviendo por las noches en esta localidad, sobre todo tras la difusión de un vídeo que se ha viralizado en la que un grupo de jóvenes incumplen las medidas de distanciamiento social al grito de "hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual". Ante esto, el primer edil ha asegurado en una publicación en su Facebook que realizó el pasado domingo que "si es esa la forma que tenéis de divertiros, entonces no sois bienvenidos a Conil".

En su texto, Bermúdez ha apuntado claramente a un tipo de turismo, el llamado de borrachera, como el principal motivo del aumento de positivos de COVID-19 en la localidad, por lo que ha pedido que a estos visitantes "no se les facilite la estancia en Conil. Ni se les atienda en establecimientos ni en alojamientos. No son bienvenidos, no hacen gracia ninguna y no es el turismo que queremos. De hecho, yo creo que la palabra turismo les viene grande. No la merecen. Si quieren canalizar lo que sea que necesiten, deben sentir que aquí no los recibimos con los brazos abiertos".

Esta reacción también le ha servido al regidor municipal para volver a reclamar refuerzos policiales al resto de las administraciones para poder contener una situación que, a tenor de sus manifestaciones, parece que se está desbocando en Conil. En cuanto al suceso en cuestión, que se produjo durante la noche del sábado, ha resaltado que la Policía Local acudió "tan pronto como le fue posible, ya que se encontraba atendiendo a otro requerimiento cercano". Junto a ello, también lamentó que el desalojo no aparezca en el vídeo que se ha difundido "para transmitir que en Conil no los queremos", además que "en un minuto de vídeo" el trabajo de los agentes municipales "queda en entredicho", por lo que, a pesar de los refuerzos que ya tuvo por parte de la Guardia Civil, "volveré a solicitar más efectivos policiales".

A pesar de la situación, Bermúdez ha querido defender que "la imagen de nuestro pueblo no puede asociarse a esa gente ni estar en entredicho en los medios de comunicación por culpa de medio centenar de impresentables, por no llamarles de otro modo, cuando en nuestro pueblo tenemos ahora a miles de personas disfrutando de todo lo bueno que ofrecemos al que nos visita. Son muchos los jóvenes que pasan inadvertidos, y por culpa de unos cuantos no se puede culpar a la juventud. La imagen de Conil es la de los muchos trabajadores y empresarios que ofrecen lo mejor que tenemos para que el que nos visita quiera volver".

Ante la repetición de estas actitudes incívicas, el alcalde de Conil ha pedido que a los turistas de borrachera "hagámosles sentir que no son bienvenidos cuando se comportan así", a la par que ha solicitado a sus vecinos que "distingamos entre esas actitudes y otras de miles de jóvenes que disfrutan de Conil y nos respetan. Estos últimos no merecen estar en el mismo grupo que los que, simplemente, olvidaron la palabra respeto y personalidad en su casa".

Con todo, además de agradecer a las fuerzas de seguridad el trabajo que realiza a diario, Bermúdez ha finalizado aseverando que "este tipo de conductas no solo requiere de efectivos policiales. Requiere educación y respeto, y en esos jóvenes brilla por su ausencia".