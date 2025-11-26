Los almadraberos, inquietos por el reparto tras la subida de la cuota

La subida del 17% en el Total Asumible de Capturas (TAC) de atún rojo, aprobada en la última reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), ha traído una alegría moderada entre el sector almadrabero gaditano. Por un lado es una noticia esperanzadora tras semanas de tensión, sobre todo tras conocer la petición de EEUU de restar 6.000 toneladas de cuota a los países comunitarios para beneficio de su flota.

Sin embargo, en el ambiente flota cierto temor a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige Luis Planas, aproveche este aumento en el derecho de pesca para invitar a la fiesta a otros actores que hasta ahora se habían mantenido tan alejados de los atunes como un vegetariano de un bistec de ternera.

Pedro Muñoz, consejero delegado de Petaca Chico, empresa que tiene la concesión de la almadraba de Barbate, advertía ayer a este medio que ese 17% de subida está pendiente ahora del reparto de la UE, “que no sabemos si lo va a hacer igual que otros años o lo va a cambiar, porque hay nuevos actores que quieren entrar para aprovecharse de esa subida”. “Nosotros –continuó Muñoz– estamos totalmente a favor de que se ayude a la pesca artesanal, hay muchos barquitos pequeños que no tienen cuota y a los que se les puede ayudar. Pero estamos totalmente en contra de que entren nuevos actores que no han demostrado ninguna captura histórica de ningún tipo y se quieren beneficiar de esta subida del TAC. El esfuerzo lo hemos hecho los que estamos soportando desde 2007 las reducciones de cuota que nos han impuesto a los almadraberos, y lo hemos pasado muy mal, que nadie lo olvide, como para que ahora venga gente de fuera del sector y se quiera aprovechar de la situación sin tener ningún tipo de derecho histórico, sin tener nada”, apostilló.

Variaciones por País País / Zona Nueva propuesta (t) Aumento (%) UE 25.164,62 17,03% Marruecos 4.379,47 18,36% Japón 3.559,41 14,30% Túnez 3.508,85 16,96% Türkiye 3.094,45 19,02% Libia 2.950,03 15,78% Argelia 2.460,64 21,63% Egipto 549,00 7,02% Noruega 461,38 25,38% Albania 457,37 73,25% Islandia 253,14 13,01% Corea 368,93 66,94% Siria 238,00 84,50% China 286,15 155,49% Taipei Chino 101,00 0,00% Reino Unido 230,56 265,97% Namibia 55,00 10,00% Senegal 55,00 0,00% Panamá 55,00 0,00% Mauritania 55,00 0,00%

Con el aumento aprobado por el ICCAT en la reunión de Sevilla, la UE aumentará 3.661,62 toneladas, pasando de 21.503 a 25.164,62. En el último reparto, España se quedó con 6.783,67 toneladas; Francia tuvo 6.693,70; Italia, 5.283; Croacia, 1.057,97 toneladas; Portugal, 637,88; Malta, 433,43; Grecia, 349,61 toneladas; Chipre, 188,09; mientras que otros estados miembros se repartieron las 75,65 restantes.

Un reparto teórico, atendiendo a los mismos criterios y porcentajes, dejaría a España con 1.155,15 toneladas más, hasta alcanzar las 7.938,82. Mientras que Francia se quedaría con 7.833,53 e Italia (el tercer país que más cuota recibe) se conformaría con 6.182,61.

Ahora habrá que ver si este 17% de subida redunda en un buen aumento para las cuatro almadrabas gaditanas (Barbate, Conil, Zahara y Tarifa). Todo lo contrario podría abrir un nuevo conflicto en un sector que lleva muchos años de penurias y que empieza a ver la luz con la recuperación del stock de atún rojo salvaje.