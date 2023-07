Almudena Martínez: “Quiero que desaparezca el concepto de que la Diputación no sirve para nada”

Almudena Martínez ha dejado en la última semana las áreas de las que se había hecho cargo en el Ayuntamiento de Jerez tras las pasadas elecciones municipales. “El presidente de la Junta quería que estuviera dedicada a la Diputación de Cádiz, porque hay mucho trabajo, y conviene hacerlo en exclusiva”, explica la nueva presidenta de la institución provincial. Abogada de profesión, de 47 años de edad cumplidos este sábado 22 de julio y en política activa desde hace apenas cuatro años, la también secretaria general del PP de Cádiz reconoce que aún está poniéndose al día, que quiere visitar todos los municipios poco a poco y que su meta es hacer ver que el organismo que preside es útil para los vecinos de los municipios gaditanos. “Tienen que ver para lo que sirve, que es mucho”.

–¿Se esperaba hace menos de un mes que hoy iba a ser la presidenta de la Diputación de Cádiz?

–No, no me lo esperaba a pesar de que salía mi nombre en las quinielas. Porque era una cuestión del presidente provincial Bruno García y tenía que ser también de la dirección regional con Juanma Moreno, y con el espaldarazo de la nacional. Ha sido una sorpresa y estoy contentísima y con muchas ganas.

–Ocho años después, el Partido Popular llega al poder por segunda vez en esta institución. ¿Por qué quiere que se caracterice su mandato?

–Por la utilidad. Tengo una cosa pendiente, un objetivo, que es que desaparezca el concepto que tienen los ciudadanos de que la Diputación no sirve para nada, que es una administración inútil que está ahí haciendo gasto. Tienen que ver para lo que sirve, que es mucho. Porque el ayuntamiento es la administración que está más cercana al ciudadano pero es la Diputación la que nutre a los ayuntamientos y sobre todo a los de las poblaciones pequeñas, que no tienen acceso a todo lo que tienen los grandes municipios de la provincia. Tenemos una zona rural enorme, tenemos unas ELAS que son de muchísimos habitantes, que son incluso más grandes que otros municipios de otras provincias; y es necesario que esté la Diputación para ayudar en arreglos de carreteras, en limpieza de colegios, en vivienda, en empleo y muchas cosas que necesita la zona rural, como fijar población. Para eso está la Diputación.

–Se ha rodeado usted de compañeros en el gobierno provincial que lograron un gran resultado en las municipales en Cádiz, Algeciras o El Puerto. ¿Las vicepresidencias han sido un premio?

–Ha sido un premio a los resultados pero sobre todo a la gestión que realizan. Son todos personas que tienen una cabeza privilegiada para la gestión, que van a ir en las áreas que consideramos que pueden llevar mejor y, bueno, si han logrado grandes resultados es porque los ciudadanos están contentos con el trabajo.

–En estos años que ha estado como diputada provincial en la oposición, ¿con qué se queda del gobierno del PSOE y qué no quiere repetir?

–Bueno, yo a Irene (García) por ejemplo la veía en buena disposición, el diálogo era más fácil y fluido con ella. Lo que no me ha gustado es el tiempo que se pierde discutiendo y creando un debate mediático y confrontación continua. Creo que eso lo tenemos que dejar a un lado con el poco tiempo que tenemos, porque son muchísimas las cosas que hay que hacer y nos tenemos que centrar en trabajar y nada más. Hay que ser útiles para la provincia y los ciudadanos, que nos han votado porque quieren un cambio. O sea, que no les parece bien lo que había y lo que quieren es que se le pongan solución a los problemas, y para eso estamos nosotros. Este es un gobierno práctico.

–¿Ha habido traspaso de poderes? ¿Se ha reunido con Ruiz Boix?

–No, no ha habido reunión previa. Tenemos que reunirnos para el pleno de organización pero no hemos tenido contacto (la entrevista se realizó el jueves).

–¿Se han tomado muy mal en el PSOE la decisión del alcalde de La Línea de pactar con el PP?

–Bueno, no lo sé si se lo han tomado mal, es una cosa en que nosotros no vamos a entrar. Tenemos un cogobierno y un objetivo común, que es trabajar por mejorar la provincia, y nos vamos a centrar en eso.

–El acuerdo con La Línea 100x100 incluye muchos proyectos para la ciudad y deja también en sus manos temas importantes como la Gestión Tributaria. ¿Han tenido que ceder más de lo que les hubiera gustado en la negociación para evitar el pacto anterior?

–No, hemos llegado los dos a los puntos que queríamos, un término medio de lo que le interesa a uno o lo que le interesa a otro. Está claro que La Líinea 100x100 lucha por los intereses de su municipio, cosa que vemos totalmente legítima. Y yo siempre digo lo mismo, que La Línea forma parte también de la provincia y que todo lo que sea bueno para La Línea es bueno para la provincia. Tenemos el objetivo común de mejorar la provincia y muchas ganas de trabajar por ambas partes.

–O sea que dentro de cuatro años no cree que vaya a estar enfadado al alcalde de Algeciras, por ejemplo, por un trato de favor a La Línea.

–Ni el de Algeciras, ni San Fernando, ni El Bosque, ni ninguno, porque hemos dicho que vamos a gobernar para todos los municipios sin mirar el color político.

–¿Teme al fantasma de la moción de censura si no cumplen?

–Nosotros tenemos palabra y eso no va a pasar. No va a ser un gobierno inestable, porque nos vamos a llevar bien y vamos a trabajar muchísimo y no va haber problemas. Tenemos buena conexión, buen trato y como digo tenemos el objetivo común de trabajar por la provincia.

–Apuesta usted por seguir los planes de empleo que ya se ponían en marcha y aumentarlos. La anterior presidenta socialista se quejaba de que lo tenían que hacer “a pulmón”, con fondos de la Diputación.

–Queremos aumentarlos y contaremos con la colaboración de la Junta. Pero como siempre digo, lealtad con todas las instituciones y administraciones, pero también firmeza porque tenemos que reclamar lo que consideramos que la provincia necesita y se lo vamos a pedir a todas las administraciones, gobierne que gobierne. Creo que el empleo es un gran reto, la industria, facilitarle a los empresarios que se generen más puestos de trabajo, la inversión aquí y estaremos a lo que necesite la provincia. El político tiene que estar para servir, el que no, que se quede en su casa si no lo tiene claro. Nos han puesto aquí para el cambio y es lo que vamos a hacer, sin entrar en otros gobiernos.

–Una novedad que ha anunciado es una nueva Oficina de Alcaldes. ¿Cómo se va a concretar?

–Vamos a iniciarla porque entendemos que es la mejor forma para que los alcaldes tenga conexión directa con la Diputación, que se les atienda directamente todo problema y toda inquietud que les surja, que tengan línea directa. Ser lo más útiles posibles.

–Creo que le han preguntado ya por Valcárcel varias veces esta semana, para ver si llega esa Facultad de Educación a Cádiz. ¿Cómo se puede avanzar con rapidez en ese proyecto?

–Estamos pendientes un convenio con la UCA y sacar adelante el proyecto. Es una pena que ese edificio esté vacío y sin uso y la solución cuanto antes, pues mejor. Estuvimos visitando al alcalde, Bruno García, y tanto Diputación, como Junta y Ayuntamiento esperamos eso.

–¿Qué otros proyectos pendientes le gustaría sacar adelante?

–En Cádiz queda también el instituto Rosario y, bueno, no me atrevo a decirle más, porque no quiero que uno prevalezca sobre otro. Pero estamos centrados en esos asuntos pendientes para poder empezar también a tener nuevos proyectos, o sea que no nos estanquemos ahí. Pero sí le digo que ahora mismo estamos centrados en lo que es la organización y el pleno, y estamos poniéndonos al día, pero todavía no hemos entrado en materia en profundidad.

–¿Cómo valoraría esos cuatro años, de 2011 a 2015, en los que estuvo su partido en el poder en esta institución? ¿Hubo fallos que no quieren repetir?

–Somos otro equipo. Cada momento es diferente, las necesidades son diferentes y hay que estar a las necesidades del momento. Tenemos un gobierno que considero muy bueno, con unos diputados muy buenos cada uno en su área y lo que vamos a hacer es trabajar por las necesidades actuales de la provincia. Con Loaiza (presidente del PP de la Diputación entre 2011 y 2015) he hablado, al igual que el resto de compañeros, y se ha puesto a disposición de ayudarme en todo lo que pueda.

–Loaiza dijo en su primera entrevista que la cultura, el deporte y el turismo no eran competencia de la Diputación y usted, sin embargo, lo ha incluido todo en su discurso de investidura.

–Del turismo qué le voy a decir. Y el deporte y la cultura también, por supuesto. Sobre todo pretendo que las pequeñas localidades, que son los que lo tienen más difícil, tengan acceso a disfrutar de la cultura y el deporte.

–El pleno de organización se tiene que celebrar pronto. ¿Puede adelantar algo?

–La organización no se la puedo decir todavía, porque estamos pendientes de algunas cosas aunque pretendemos que se lleve a cabo ese pleno la semana que viene, porque lo que queremos en empezar ya.

–¿Va a ser mayor o menor el gasto de la Corporación? Porque son menos grupos que en los cuatro años anteriores.

–El gasto va a ser menor porque este gobierno lo que pretende en todo momento es un ahorro, no queremos ampliar el gasto. Por supuesto que lo que vamos a mirar es por el ahorro en todo momento.

–¿Que sea la primera presidente de Jerez es importante o no deja de ser una anécdota?

–Bueno, ha habido presidentes de otras localidades de la provincia y ahora le toca a Jerez. ¡Yo qué le voy a decir de mi tierra! La Diputación va a estar para Jerez, cómo es lógico, más presente que nunca, pero al igual que va a estar para toda la provincia de Cádiz. Pero por supuesto va a tener el apoyo y la colaboración de la Diputación.

–En su discurso dijo una frase que llamó la atención, que gobernará para todos “rece a quién rece, piense lo que piense, o ame a quien ame”.

–Es que es así, gobernamos absolutamente para todos. Por ejemplo me ha llamado mucho la atención y me da coraje que haya gente que monopolice la igualdad. Para todas las mujeres del PP, y hablo de las que conozco, la igualdad es un reto y, aunque es un derecho reconocido, es obvio que a pesar de los años en los que estamos todavía no es real ni efectiva, y en eso estaremos. Y vamos a incluir también Diversidad en el área que va a llevar la diputada Susana Sánchez Toro.