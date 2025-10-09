Almudena Martínez resalta la “vinculación histórica de Cádiz con el mar” como “puente cultural y comercial con el resto del mundo”

La titular de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha presidido en el Salón Regio del Palacio Provincial el acto de entrega de los premios del I Concurso de Dibujos y Relatos ‘Del Atlántico al Pacífico: los galeones españoles’. Estos galardones han sido convocados por la Asociación Hespérides -compuesta por profesorado de Geografía e Historia, Arte, Ciencias Sociales y Humanidades-, con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación, entre otras entidades.

Martínez del Junco ha expresado su reconocimiento tanto al alumnado que ha resultado premiado como al resto de estudiantes de Primaria, Primer Ciclo de Secundaria y con Necesidades Educativas Especiales de toda Andalucía que han participado en la convocatoria. También al profesorado por sus enseñanzas, así como a la Asociación Hespérides y a la Junta de Andalucía por organizar el Día del Galeón en la provincia de Cádiz por segundo año consecutivo. “Muchas gracias por ser parte de este proyecto que aporta mucho a la provincia de Cádiz”, una provincia “ligada al mar, por donde ha entrado y hemos exportado cultura, y en la que tenemos que estar orgullosos y ser conscientes de nuestra historia”.

El Día del Galeón fue instaurado por la Unesco para conmemorar el valor histórico de la ruta transoceánica que unió Manila y Acapulco entre los siglos XVI y XIX. La presidenta ha destacado el “papel primordial que tuvo Cádiz” en esa ruta para la que fue puerto de cabecera, ha recordado.

“Desde la Diputación siempre apoyamos iniciativas que dan a conocer a los más jóvenes la historia de nuestra tierra, una historia rica que forma parte de nosotros y que también forma parte de lo que somos y de cómo somos”, ha resaltado la presidenta. También ha destacado la “vinculación histórica de Cádiz con el mar, puente comercial e intercambio cultural con el resto del mundo”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha explicado al joven público asistente que “en Cádiz estamos muy orgullosos de lo que significó en los movimientos globales de comercio entre Manila, Cádiz y Acapulco”. El objetivo por tanto de esta iniciativa es que “queremos que lo conozcáis y lo transmitáis”.

Los premiados

En la categoría de Primaria, han sido premiadas Marta Sánchez García, Clara Victoria Morales (del colegio Francisco Fernández Pozar de Conil) y Sofía Isla Millán (del Montaigne de Jerez); en la categoría de Primer Ciclo de Secundaria, han sido premiados los trabajos de Nuria Muñoz Lobón (IES Roche de Conil); Adrián García Morales y Alejandro Tripiana (ambos del IES Gran Capitán de Córdoba); y en la categoría de alumnado con Necesidades Educativas Especiales ha sido premiado Unai Villagrán Domínguez, del CEIP Benafélix de Ubrique.

Además de los compañeros y compañeras de clase del alumnado premiado, el profesorado, y representantes de la Asociación Hespérides, han acudido al acto el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio; y el responsable de las Rutas de la Seda de la Unesco en España, José María Chiquillo, entre otros.