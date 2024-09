Álvarez y Mora defienden públicamente sus presupuestos municipales

Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, y Víctor Mora, primer teniente de alcaldesa, comparecieron 24 horas después de aprobarse los presupuestos municipales en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sanlúcar, para valorar y defender las nuevas cuentas que el gobierno de coalición IU-PSOE presentaron tras meses de negociaciones.

Fue Víctor Mora, líder socialista, quien tomó la palabra en primer lugar, reiterando lo afirmado en el pleno: "son unos presupuestos ilusionantes". “Dentro de la experiencia de años que tenemos por parte del grupo socialista son los mejores presupuestos de los últimos 20 años en cuanto a las oportunidades que reflejan”, manifestó. El ex alcalde destacó el saneamiento de la economía como el aspecto fundamental para elaborar los presupuestos, con un remanente que ya es positivo y la eliminación de la deuda histórica con Seguridad Social y Hacienda, 47 millones de euros que no se habían pagado desde el inicio de la democracia hasta 2007 y que ya ha sido saldada. "Todo ello refleja una situación económica mejorada de cara a traer ahora unos presupuestos mejores”, afirma.

El incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que ha aumentado en cuatro millones de euros, es otro de los aspectos que ha apuntado el primer teniente de alcaldesa para tener “bastantes oportunidades para mejorar la ciudad en aspectos que consideramos importantes como limpieza, infraestructuras, deporte, promoción”, expresó señalando cómo la incidencia del año 2022, con la Capital Española de la Economía (CEG) ha repercutido positivamente tanto en los grandes empresarios, hoteles, bodegas, restauración, como al pequeño autónomo que emprende en turismo. “Todos nos han pedido eso, que continuemos esa labor de promoción que genera empleo, que les viene muy bien y lo necesitan”, destaca.

El primer teniente de alcaldesa, partiendo de la premisa de que no se pueden reducir los gastos porque es el coste de prestar servicios a los ciudadanos, y de no subir la carga impositiva a los ciudadanos, “tenemos que buscar más ingresos y tienen que venir de hacer una ciudad atractiva, que invite a los inversores a que vengan, una ciudad que genere confianza y ese es el reto que tenemos”. Por último. Víctor Mora agregó que son los segundos presupuestos que aprueba en un año el Gobierno de coalición, algo que no había ocurrido anteriormente, y ha incidido en que hay que tener clara la hoja de ruta porque Sanlúcar no puede permitirse dar un paso atrás.

Por su parte, la alcaldesa destacó sobre los nuevos presupuestos que “no podemos hacer castillos en el aire ante la necesidad de resolver los problemas que tiene la ciudad en materia, por ejemplo, de servicios públicos esenciales como la limpieza”. “Hemos aprobado unos presupuestos municipales realistas que plantean un gasto eficiente, con el saneamiento de las cuentas municipales; tienen un marcado carácter social en apoyo a los colectivos más desfavorecidos de la población y apuestan por el mantenimiento y el refuerzo de los servicios públicos básicos, teniendo como objetivos prioritarios la mejora de la limpieza y los viales y demás espacios públicos, como parques y jardines. De hecho, ahí está nuestra apuesta por el fortalecimiento de las empresas municipales de limpieza Emulisan y Elicodesa, y también de la residencia de mayores, Emuremasa”, explicó Carmen Álvarez.

La alcaldesa, que ha recordado el aumento de 4,2 millones de euros tras el ingreso del Gobierno central correspondiente a la PIE, también ha resaltado los incrementos que experimentan partidas de otras delegaciones como Medio Ambiente, Cultura, Fiestas, Deportes, Turismo, Promoción de la Ciudad, Agricultura y Pesca, Igualdad, Fomento, Tráfico y Movilidad y las delegaciones de La Jara y Bonanza-La Algaida. “Son unos buenos presupuestos que para su buena ejecución precisan de un trabajo al 150% de todas las delegaciones al servicio de la ciudadanía. No todo es Infraestructuras, hay muchas gestiones que dependen de Urbanismo, Contratación y Personal, entre otras delegaciones. En el caso de Personal, por ejemplo, para la cobertura de las plazas de la plantilla por bajas”, aseguró en su intervención.

Carmen Álvarez reitera que “no serán los mejores presupuestos de la historia si no van acompañados de una esforzada ejecución por parte de este equipo de Gobierno de 14 concejales”. “Como afirmé en el pleno, estos presupuestos no son suficientes para dar solución a todas las demandas de la ciudadanía, pero van en la buena dirección en torno al objetivo compartido del Gobierno de coalición de conseguir que Sanlúcar siga avanzando”, avisó la la alcaldesa, que ha concluido mostrando su convicción de que “los presupuestos de 2025 serán mejores”.