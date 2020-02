"Los americanos son los primeros interesados en estar aquí"

“Me parece razonable lo que ha planteado el Gobierno, pero, más allá de los titulares, no creo que esto acabe afectando a la presencia de los americanos aquí porque ellos son los primeros interesados. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Banca ya dijo que si España no invertía el 2% del PIB en Defensa se retiraría de España y la realidad es que aquí no se ha dejado de invertir. La marina americana no para de hacer inversiones, siguen ampliando otras instalaciones dentro de la Base, ellos siempre mantienen actividad y cuando hacen esas inversiones la hacen pensando en el futuro. En todos los contactos con la diplomacia americana que tenemos desde Rota siempre hemos sacado esta impresión”.

Javier Ruiz Arana, firme defensor de la mayor presencia posible de la VI Flota en Rota, no se mostró ayer preocupado por el movimiento de Pedro Sánchez. “Es normal que el Gobierno presente sus exigencias en una relación bilateral, no unilateral. Igual que nos afecta lo militar, también a los viticultores roteños le afectan los aranceles. Hay que mirarlo en un marco global. Las relaciones hay que verlas como un compendio de todo y no parcialmente en función de si se trata de las cuestiones de defensa o cuestiones de comercio”.

Ruiz Arana se reafirma en su pensamiento de que cuanto más presencia militar, mejor para la economía del municipio, “pero también tenemos claro que esto no puede ser a coste cero. Estar aquí no les puede salir gratis. Estamos encantados con los americanos aquí, pero ellos también tienen que aportar en puestos de trabajo y sus empresas también tienen que saber, como en el caso de Louise Berger (empresa americana que tiene un conflicto con los trabajadores españoles), que tienen que respetar la legalidad laboral española. En cualquier caso, para Estados unidos y para la OTANRota es un enclave estratégico y en la práctica Estados Unidos siempre apuesta por la Base”

.El alcalde enumeró lo que queda por llegar a Rota y que él cree que no correrá peligro, aunque entienda que pueda existir cierta inquietud en el sector naval español. “Navantia está haciendo aquí un gran trabajo y se entiende que esto le preocupe a todas las empresas auxiliares, pero el puerto de la Base tiene capacidad para acoger dos barcos más y para la ciudad va a tener una repercusión que haya 600 o 700 personas más, además de la carga de trabajo para Navantia y para el sector auxiliar”.

La intención de EEUU es ampliar su presencia militar estadounidense en la Base de Rota y, según el alcalde de la localidad roteña, si la actitud del Gobierno resintiera esta idea “la ciudad se vería afectada” porque “entran de 10.000 a 11.000 personas todos los días a trabajar en la Base y la armada americana se deja en la zona 150 millones de euros al año”. El cálculo del alcalde es que dos tercios de la economía de la Rota llegan de un modo u otro de la Base, algo que se extiende a ElPuerto y Jerez, de donde son muchos de estos trabajadores. A esto hay que añadir el impacto de las empresas auxiliares de Navantia que trabajan en el mantenimiento de los buques norteamericanos, aparte de lo que los propios norteamericanos gastan en nuestro territorio.