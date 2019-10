Tiempo y confianza. Esto es lo que reclama Ana Mestre, quien desde hace ocho meses es la cara visible en Cádiz del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Mestre asegura que ninguna de las promesas electorales del Partido Popular están olvidadas, valora que ahora se haya puesto en valor muchas de las cosas que, según ella, no funcionaban con los gobiernos anteriores y está totalmente convencida de que la sociedad gaditana ya está visualizando el cambio político aplicado en la Administración andaluza.

–Leí a un cargo del Gobierno andaluz decir que los presupuestos de la Junta para el año 2020 son los de “la consolidación del cambio”. ¿Cree usted que la gente de la calle está notando ya ese cambio que ustedes propugnaban?

–Sí, yo creo que sí. Los ciudadanos están notando el cambio principalmente por el talante y las formas con las que ahora se pueden relacionar con la Junta. Sólo tenemos que ver la cantidad de entidades, de colegios profesionales, de gente que quiere verse con la Junta bien para retomar viejos proyectos que estaban bloqueados u olvidados por los gobiernos anteriores o bien para plantear iniciativas de futuro. Porque ahora les gusta la música, la imagen, lo que ven, lo que escuchan y lo que se aprueba todos los martes en los Consejos de Gobierno. Pero otra realidad que tenemos que consolidar para hacer ver a la gente que la transformación de Andalucía va a llegar con el nuevo Gobierno es la necesidad de aumentar los recursos para mejorar esos servicios públicos que se habían quedado anquilosados y que no daban respuesta a la sociedad desde hacía muchísimo tiempo. La gente reclamaba la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y ya es una realidad, o la bajada de impuestos, que ha llegado para quedarse, y en materia sanitaria nos hemos encontrado una situación muy delicada, con muchos asuntos que abordar pero ya vamos mejorando muchas cosas.

–¿Ha apreciado deslealtad en los alcaldes socialistas de la provincia? ¿Le están pidiendo ahora a la Junta cosas que no le reclamaban a los gobiernos del PSOE?

–Yo me siento satisfecha del camino que emprendí desde el minuto uno tendiéndole la mano a todos los alcaldes, fueran del partido que fueran. Y esa lealtad institucional creo que es recíproca. Sólo en contadísimas ocasiones me he sentido decepcionada en ese sentido, pero no le doy más importancia porque el grueso de los alcaldes sí están dispuestos a colaborar. Es que para hacer política con mayúsculas hay que entender que detrás de un alcalde no hay un partido político sino unos ciudadanos a los que yo me debo.

–Después de casi 40 años de gobiernos socialistas en la Junta me imagino que aplicar cambios en el funcionamiento interno costará mucho esfuerzo.

–Claro, y por eso siempre digo que hay mucho por hacer, que todo tiene su tiempo y que apenas llevamos ocho meses aquí. El talante, el buen hacer y los cambios sosegados y sin estridencias que propugna el presidente de la Junta dicen mucho de un Gobierno que ha venido con el afán de transformar las cosas desde la moderación, respetando a todo el mundo y con un proyecto claro para esta tierra. Lo que queremos es cambiar aquellas cosas que se han demostrado que no funcionan. Y en materias como Justicia, carreteras u hospitales nos hemos encontrado un millón de promesas incumplidas. Y ahora se nos pide que en ocho meses hagamos cosas que otros no hicieron en 40 años por simple inoperancia.

–¿Por ejemplo?

–Pues, por ejemplo, no funcionan las relaciones con el mundo empresarial. Es un clamor de la sociedad. Es muy difícil invertir y emprender y nosotros estamos en un proceso de cambio normativo para eliminar todas las trabas burocráticas. No es fácil pero estamos trabajando mucho para mejorar esto. Perseguimos una reducción de esas trabas y que no se desaproveche ni un euro que llegue de la Unión Europea. Y queremos que la gente que antes no pedía estas ayudas por las trabas burocráticas que conllevaban, ahora sí lo hagan. Y en materia urbanística, por ejemplo, Juanma Moreno ha planteado medidas para ganar agilidad. Tenemos que ser una administración que no vea como un enemigo a aquél que quiere invertir en esta tierra. Antes cuando llamabas a las puertas de la Junta para invertir se te ponían los pelos de punta.

–Es curioso ver cómo al hablar del desempleo lo dirigentes del PP y del PSOE cambian de discurso dependiendo de si están en el gobierno o en la oposición en Madrid o en Sevilla. Ahora, por ejemplo, si el paro crece la culpa es del Gobierno de Pedro Sánchez, según dicen ustedes, o del Gobierno de Juanma Moreno, en opinión de los socialistas.

–No todos incurrimos en eso que usted dice. Es como cuando se dice que todos ganamos las elecciones, cuando no es así. En política hay que intentar ser coherentes y sensatos siempre. Es cierto que nadie tiene una varita mágica para crear empleo pero también es cierto que cuando gobierna el PP la economía mejora y que cuando lo hace el PSOE los resultados son los que han sido. Esto no es nada nuevo y los últimos datos así lo corroboran. En Cádiz hay un ascenso del empleo y la industria en la provincia se está comportando muy bien, igual que en toda Andalucía. Falta que podamos seguir teniendo el tiempo suficiente para ir consolidando otras políticas y que la generación de empleo se haga desde la estabilidad.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de los Presupuestos de la Junta para 2020 en la provincia?

–La gente de la calle va a notar que estos presupuestos son de un Gobierno PP-Cs en materias como la sanidad, la educación y la dependencia. Es que se llevan casi el 60% del presupuesto total. En la sanidad supera los 10.000 millones de financiación. Es algo histórico porque nunca se había llegado a esa cantidad. Esas son las apuestas de este Gobierno pero el objetivo es la creación de empleo, la bajada de impuestos y tener por primera vez unos presupuestos con déficit cero. Son unos presupuestos que no vienen a enfriar la gestión de los servicios públicos sino todo lo contrario.

–¿Si el PP gobernara en solitario en Andalucía hubiera presentado estos mismos presupuestos?

–Sí, sí, porque son unos presupuestos consolidados que se basan en el propio acuerdo programático que firmamos con Ciudadanos. Y también porque son unos presupuestos en los que creemos. Además es que lo ideológico pasa a un segundo plano porque somos un gobierno de gente sensata de nuestro tiempo, de gente corriente, y lo que queremos es hacer funcionar lo que no funcionaba. Y que la sanidad, la educación o la dependencia no funcionaban era una realidad.

–Echo de menos una apuesta firme en estos Presupuestos por alguno de esos proyectos que planteaba el PP cuando estaba en la oposición como la autovía Cádiz-Huelva, la culminación del desdoble de la A-491 hasta Chipiona o la autovía Arcos-Antequera.

–Es que están reflejadas. Tenemos una bolsa de 5 millones de euros para empezar proyectos en carreteras de Andalucía en los próximos meses. Hay otras obras en las que estamos retratados pero no podemos comenzar ya a poner la primera piedra porque hay que hacer muchos proyectos previos que además cuestan dinero. Las obras de esas autovías están previstas. Carreteras como la autovía Arcos-Antequera, el arreglo de la Medina-Paterna, o el desdoble hasta Rota y Chipiona están ahí. Son obras innegociables y las vamos a hacer, como la obra de la carretera del Higuerón, en La Línea, que no sé cuántas veces la prometieron los gobiernos anteriores y jamás se hizo por inoperancia.

–¿Y la autovía Cádiz-Huelva?

–La tenemos en la retina. Estamos valorando todas las alternativas para enlazar las dos provincias y no estamos cerrados a ninguna. Lo vamos a trabajar con ahínco.

–Los empresarios siguen reclamando esa autovía pero los conservacionistas anuncian batalla en defensa de Doñana.

–Somos conscientes de ello. Sabemos que esta autovía puede pasar o tocar zona protegida pero ahí tenemos también el ejemplo de la A-381 (Jerez-Los Barrios), que incluso ha recibido premios de la UE. No vamos a hacer nada que suponga una agresión al parque.

–¿El tranvía de la Bahía estará en servicio en el año 2020? Porque la consejera de Fomento no adelanta una fecha probable.

–Sí, sí, seguro. No queremos hacer como otros, que nos engañaron mucho creando tantas falsas expectativas. Pero estará en 2020. En el tema del tranvía sólo hacemos trabajar y al final nos van a tener que aplaudir. Sin el cambio de gobierno en Andalucía ese proyecto del tranvía se habría perdido. Seguro.

–¿Y será rentable?

–Esperemos que sí. El tranvía no es un proyecto nuestro, pero ya que está espero que sea positivo para la Bahía e Cádiz.

–Explíqueme por qué la Junta se ha metido en el charco del proyecto de construcción de un nuevo hospital en Cádiz. Porque era una promesa del PSOE que ese partido se la comió al no hacerla realidad.

–El Gobierno socialista prometió ese hospital, jamás lo construyó pero tampoco enterró nunca el proyecto. Y como nosotros siempre lo hemos defendido, porque siempre hemos creído en la necesidad de ese nuevo hospital, pues por eso lo retomamos. Hemos sido valientes al replantearlo, aunque es verdad que el convenio que había, y que databa de 2004, ya no vale porque ha quedado obsoleto. Ahora hay que actualizarlo todo.

–El rector de la UCA ha pedido que la Junta incluya en sus Presupuestos para 2020 una primera partida para la obra de Valcárcel. ¿Qué opina?

–En el tema de Valcárcel seguimos en la misma posición. La Junta, a través de la Secretaría General de Universidad, está estudiando con detenimiento este proyecto al igual que otros planteados por las diferentes universidades andaluzas. El debate por tanto está ahora entre la Secretaría General de la Universidad y el rector de la UCA. Además de estudiar si ese edificio va a albergar o no la Facultad de Ciencias de la Educación también se está valorando cómo afrontar una financiación que será muy elevada y que la Junta, en principio, no podrá afrontar con un fondo extraordinario sino que la UCA tendrá también que responder con una inversión propia. Ambas partes lo están analizando todo y, cuando se tome una decisión, se comunicará. Pero será una decisión razonable por lo que supone la rehabilitación de un BIC como es Valcárcel. Además, no podemos olvidar que el primer presupuesto de la obra era de 34 millones de euros, que después se bajó a 22, que ahora se habla de 20... No podemos incluir dinero en los Presupuestos de 2020 porque todo está en estudio y porque además son precisos previamente múltiples trámites administrativos, algunos que dependen del Ayuntamiento.