Ana Palacio exalta las oportunidades en defensa y seguridad de Cádiz y su industria en el foro de Cádiz Investment Hub

"Europa debe dejar de ser ingenua, debe asumir sus responsabilidades en defensa, y España debe invertir en seguridad. Ahí, Cádiz y su industria están en primera línea de ese esfuerzo, del cambio de mentalidad para ver que la seguridad y la defensa forman parte del desarrollo y la prosperidad. En este mundo de incertidumbres, hay muchas oportunidades". La ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, reflexiona ante empresarios de la provincia de Cádiz e inversores sobre el mundo actual, el papel de la Unión Europea y la situación de España que abocan a un papel prioritario de la defensa y la seguridad y con ello el aumento de la inversión y de los beneficios que puede conllevar para la industria nacional, también la gaditana por su ubicación estratégica. Participa en el III Foro de Inversión de Cádiz Investment Hub que en esta ocasión se centraba en la industria de defensa y seguridad.

Palacio se refiere al "sello europeo" que encarna Cádiz con valores de la Constitución de 1812 que están en las señas de identidad de la Unión Europea, a su anclaje como boca del Mediterráneo, "se asoma al Estrecho y lo vigila"; y a su vocación ultramarina (trasatlántica). "Somos Europa", defiende. No olvida la presencia de la base naval de Rota, "mucho más que un enclave militar, una pieza esencial del dispositivo de seguridad occidental, que al mismo tiempo contribuye a ese motor económico y social de estas tierras". Forma parte de un ecosistema de seguridad y defensa que conecta con otras provincias andaluzas, como Córdoba. "Es un ecosistema que general empleo, innovación y conocimiento", apunta. Hablar de Defensa, asume, no es solo hablar de geopolítica, también de "tejido productivo, el futuro de miles de familias, y el papel de Cádiz en Europa".

Desde la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), se defiende al territorio gaditano como un nodo estratégico en estos sectores, donde ya destaca la construcción naval (militar), la fabricación de componentes para aviones, la implicación en proyectos vinculados al espacio. Por eso, en este III Foro de Cádiz Investment Hub, la oficina de captación de inversiones que financia la Diputación Provincial, se centran en ofrecer una visión sobre el panorama actual, desde la experiencia de Ana Palacio, y mostrar ejemplos de pymes que conforman el tejido productivo que lleva años de trayectoria en estas actividades, como la sevillana Ghenova -con delegación en El Puerto-; o Fluidmecánica del Sur, con origen en Vigo pero con sede central actualmente en Chiclana.

La realidad que empuja a Europa

La ex ministra de Exteriores se refiere a un cambio de época, para pasar del mundo de ayer que era un mundo de reglas al mundo, en el que la fuerza da la razón. "Los ejércitos eran ejércitos, no hombrecillos de verde. Los aviones estaban identificados, no eran drones que no se saben de dónde vienen", argumenta. Europa se dividía en la zona roja con las fuerzas de la Unión Soviética y los símbolos azules con Estados Unidos como motor, continúa. "Nadie ponía en duda la utilidad de las Naciones Unidas", añade. Ahora esta muestra grietas.

Palacios señala el año 2008 como el inicio de este cambio: con los Juegos Olímpicos de Pekín, que permitieron a China mostrar su potencial; con la caída de Lehman Brothers, que "cuestionó el inexorable avance de la economía libertad de mercado y de alguna manera la pluralidad en los ámbitos políticos"; la pandemia de 2020, que provocó la ruptura de la cadena de suministros; la invasión de Ucrania por Rusia y la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. "Ciudades bombardeadas con el fin de matar civiles. No son objetivos militares", señala sobre el conflicto en suelo ucraniano. El resumen, según sus palabras, es que "la geopolítica ha desbordado a la geoeconomía", por lo que se vive ahora "tiempos de seguridad". "Pesan más hoy los cañones que la mantequilla", expresa de manera gráfica para referirse a la afectación de todas estas cuestiones en la vida diaria.

Todo eso hace tambalearse a la Unión Europea, o al menos mueve los cimientos sobre los que se construyó. "Es el ejemplo más acabado de ese orden", en el que a la paz se llegaba a través de la prosperidad, y esta se basaba en intercambios reglados. "Hemos hecho un proyecto pragmático y ambicioso a la vez", deja claro la abogada, con una carrera en la diplomacia: de un tratado sobre el carbón y el acero, a compartir el mercado interior y la circulación de bienes, servicios, capitales, personas y llegar a una moneda única. "Europa dejó para el final dos dimensiones esenciales: la unión política y la unión de defensa", comenta. Eso le pesa ahora en este panorama geopolítico, en el que Estados Unidos ya no se presenta como protector occidental. Aunque, lejos de lamentarse, Ana Palacio defiende que este proyecto común europeo no renuncie al estado de derecho ni a los valores de libertad, igualdad y dignidad humana, sino que refuerce el plano de defensa, de la seguridad.

En ese sentido, la previsión es que la Comisión Europea multiplique por cinco el presupuesto de defensa, lo que debe convertirse en una oportunidad para la competitividad y la industrialización. "En Cádiz defensa no es solo geopolítica. Es industria naval, astillero, industria aeroespacial, tecnología, inteligencia artificial. Es empleo, es cohesión social", destaca. "La defensa es palanca para un tejido productivo diversificado, más competitivo, más innovador", plantea.

Mateo Herrasti (d.), de Ghenova, y Manuel Brey (centro.), de Fluidmecánica del Sur, con el conductor del foro, Fernando Pérez.. / Lourdes de Vicente

El sector en Cádiz, en datos

Tanto el presidente de la CEC, José Andrés Santos Cordero, como la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, recordaban en sus intervenciones los datos que arroja el sector de la defensa y la seguridad en Cádiz, que aglutina más del 25% del impacto económico de esta industria en Andalucía. Según el informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la región acumula negocio de unos 2.566 millones, de los que en torno a 650 millones corresponden a la provincia gaditana. Son, ofrece la confederación empresarial, más de 25.000 empleos en la comunidad, de los que 2.500 están en suelo gaditano.

Santos Cordero y Martínez también mencionaban la presencia de dos puertos, un aeropuerto, las energías renovables y el avance con el hidrógeno verde para presentar a Cádiz como un nodo estratégico. A la actividad de Airbus, Navantia y el tejido de pymes innovador, sumaban la gran industria del Campo de Gibraltar, el impulso de la economía azul y la puesta en marcha de proyectos de transformación digital. "Aprovechemos este foro para compartir proyectos, generar alianzas y construir juntos desde la provincia de Cádiz una Andalucía, una España, más competitivas, más innovadora", animaba el presidente de los empresarios. "La inversión en defensa debe precipitar el crecimiento económico, el empleo, de calidad, y la cohesión territorial", abunda la responsable de la Institución Provincial.

Ejemplo de pymes del sector

El III Foro de Inversión de Cádiz Investment Hub también ponía ante los asistentes a representantes de dos empresas instaladas en la provincia que podían mostrar su experiencia en el sector. Manuel Brey, responsable del área de I+D+i de Fluidmecánica del Sur, recordaba los inicios de la empresa hace 40 años como apoyo a la Armada, por tanto, los momentos altos y bajos, "todas las épocas buenas, malas, de crisis", que ha vivido. Como pyme defiende la agilidad que esta ofrece para atender las necesidades de este tipo de actividad vinculada a lo naval, también al aeroespacial, a la vez que abogaba por la colaboración con otras empresas para llegar más lejos.

Mateo Herrasti, director de la oficina de El Puerto (donde están implantados desde hace 8 años) y jefe de proyectos de Ghenova, insistía en la especialización, en que la pyme sea "proveedor especializado" como la clave del éxito. En el caso del sector de defensa sumaba la certificación de la OTAN para integrarse en este negocio.

La reputación, la flexibilidad, la diversificación, la innovación y el nicho tecnológico son otros conceptos que ambos ponían sobre la mesa para analizar cómo una pyme, y en este caso las empresas del sector productivo gaditano, debe ir abriéndose camino dentro de un sector tan pujante. "Cádiz es un polo estratégico para la atracción de inversión", confirmaba Herrasti.