Los autónomos tienen que devolver las ayudas que recibieron en el Covid

Casi cuatro años después de la crisis del Covid, los autónomos se han visto sorprendidos por la solicitud por parte del Gobierno de la devolución que les ofrecieron durante la pandemia. las ayudas y actuaciones realizadas durante la pandemia por cese de la actividad extraordinaria.

Recordar que en diciembre el Tribunal de Cuentas detectó un total de 281.358 casos de personas que recibieron ayudas por error y que podrían tener que devolver la cuantía de las prestaciones de cese de actividad de autónomos por el confinamiento y cuya cuantía asciende a 550 millones de euros.

En total, desde los distintos sindicatos de los autónomos se estima que un 15 por ciento de estos trabajadores tienen que devolver estas ayudas, cifra que baja al 12 por ciento, según apunta el Ministerio de Seguridad Social, es decir, unas 33.000 personas.

¿Qué ha pasado?

El motivo principal es que se trataba de ayudas mal concedidas, pues los afectados no cumplían con los requisitos para recibirlas. Entre estos, estar al día en los pagos a la Seguridad Social, y por supuesto, estar dado de alta como autónomo, un requerimiento que incumplían 125 mil autómos, según el informe del Tribunal de Cuentas.

Otros 156.000 trabajadores por cuenta propia no cumplían con los criterios de cese de actividad. Es decir, que según la Seguridad Social, no se habían visto obligados a echar el cierre del negocio durante el confinamiento y la pandemia y, por lo tanto, no tenían derecho a la ayuda que ahora deberán devolver.

Los afectados:

5.433 personas cobraron las ayudas sin estar dados de alta como autónomos.

6.917 autónomos percibieron la ayuda cuando ya estaban cobrando otra prestación incompatible.

35.764 autónomos cobraron pese a no estar al corriente del pago de la cuota con la Seguridad Social.1

156.066 personas percibieron la ayuda aunque su actividad no formaba parte de las afectadas por el confinamiento.

Entre los casos a los que se les ha denegado la ayuda figuran profesionales del mundo digital que, según la Seguridad Social, podían seguir prestando sus servicios aunque sus clientes sí hubiesen dejado de trabajar durante el confinamiento. Este es un ejemplo de autónomos que ahora podrán recurrir la decisión y defender su postura.

¿Cuánto tienen que pagar?

El importe de las ayudas dependen de cada caso, pero cubrían un porcentaje de la base mínima de cotización y oscilaban entre los 2.000 y los 5.000 euros con carácter general. Desde UPTA han instado al Ministerio a ofrecer facilidades de pago y que los reintegros se puedan devolver en plazos de por lo menos 24 meses y sin intereses.