Cádiz es la provincia andaluza donde más peticiones se quedan fuera de la planificación eléctrica solicitada al Gobierno

Mercedes Colombo e Inmaculada Olivero en una visita a las instalaciones de la línea entre El Zumajo y Puerto Real

La Junta de Andalucía presiona al Gobierno para que incluya en su planificación eléctrica 2025-2030 nuevas solicitudes necesarias para el desarrollo industrial gaditano. Anuncia que presentará alegaciones ante el plan estatal en el que solo un 1% de las inversiones incluidas en las previsiones de la Administración autonómica se han aceptado. Es el caso de la línea entre El Zumajo, en Vejer, y Puerto Real.

Inmaculada Olivero, delegada territorial de Industria y Energía, destaca dos ejes que consideran claves y que se han quedado fuera de las peticiones aceptadas por el Ministerio. Se trata de las líneas entre El Zumajo y Facinas, en Tarifa, y la que va de Cartuja, en Jerez, a Arcos. Detalla que son 19 las solicitudes que no han obtenido el visto bueno, aceptándose solo una de las inversiones que desde la Junta consideran fundamentales ante las previsiones de desarrollo industrial y residencial que se pueden frenar por la falta de suministro.

El eje Zumajo-Puerto Real ya estaba incluida en la planificación anterior y es ahora cuando se prevé terminar la infraestructura. Esta herencia de obras pendientes es la que explica, según Olivero, que el Ministerio haya negado la discriminación en inversiones de la que le acusa la Junta de Andalucía. Según el Gobierno la admnistración andaluza ha presentado solicitudes como para duplicar sus necesidades actuales, pero la delegada defiende que cuentan todas las peticiones atrasadas que no se han hechoy que cifra en el 50%, "están arrastrando peticiones heredadas".

Presentación de alegaciones

La delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, considera que el Gobierno "vuelve a dar la espalda" a Andalucía y a Cádiz en particular, "pero que está a tiempo de rectificar". Por eso reivindica que atienda las alegaciones que van a presentar ante la planificación eléctrica planteada por el Ministerio. Estas necesidades en la red "son fundamentales por el déficit que sufrimos desde hace mucho tiempo", según Colombo, y "para las inversiones y nuevas empresas que se puedan implantar. No se trata solo de crear empleo sino oportunidades para la provincia", reclama la delegada.

Colombo ha defendido que "desde la Junta y la Diputación -la presidenta de la institución también ha estado presente en el acto- estamos generando certidumbre, estabilidad y oportunidades de inversión, atraemos proyectos a través de la Unidad Aceleradora que son fuente de empleo y riqueza y no podemos permitir que el Gobierno de España suponga un freno", explica, "porque sin la energía suficiente no se van a poder llevar a cabo estos proyectos".

Si a Andalucía solo llegan el 11,8% de la inversión anunciada por la ministra María Jesús Montero para la planificación eléctrica 2025-2030, que cuenta con un presupuesto de 13.122 millones de euros -se ampliaron los 515 millones anunciados inicialmente-, en Cádiz ese porcentaje se reduce al 1%, con solo una de las peticiones aceptadas.

La Junta defiende que son peticiones consensuadas con las administraciones locales y los empresarios, por tanto responden a las necesidades de la provincia.

Estas necesidades son a las que también alude la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, que junto a la Confederación de Empresarios y el Colegio de Economistas gaditanos está inserta en una mesa de diálogo con el fin de hacer un estudio que refleje las carencias comarca por comarca que tiene la provincia en cuanto a infraestructuras, tanto de movilidad como energéticas.

Martínez ha defendido que nuestro territorio está siendo el motor del crecimiento en empresas y empleo y que no atender estas infraestructuras puede conllevar "una etapa de estancamiento", llegando a calificar la ausencia de inversiones en Cádiz en la planificación eléctrica de "castigo sin precedentes a la provincia".

Las 19 solicitudes que se han quedado fuera de este plan son 15 ampliaciones en una decena de subestacion eléctricas, una nueva subestación, un transformador y dos líneas sin que se hayan facilitado datos concretos de cuáles son pendientes de las alegaciones que tienen hasta el 16 de diciembre como fecha tope para presentarlas.