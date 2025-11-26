Carreteras, tren, electricidad y agua, las cuatro asignaturas pendientes en infraestructuras del Campo de Gibraltar

Los participantes en el desayuno-coloquio 'Infraestructuras: un pilar esencial para el desarrollo de la provincia' en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras.

El Campo de Gibraltar arrastra numerosas carencias en carreteras, desarrollo ferroviario, distribución de electricidad y abastecimiento de agua compartidas con el conjunto de la provincia de Cádiz y que, en ambos casos, condicionan y lastran su desarrollo ante retos como la transición energética.

Cuatro asignaturas pendientes que han centrado el debate de la jornada Infraestructuras: Un pilar esencial para el desarrollo de la provincia, organizada por la Diputación Provincial de Cádiz con la colaboración del Grupo Joly y el diario Europa Sur, cabecera de la editora en el Campo de Gibraltar.

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este miércoles el debate, articulado mediante un desayuno-coloquio con dos mesas en las que se ha evidenciado la falta de inversiones que permitirían superar el déficit en infraestructuras.

Un suspenso rotundo

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, junto a Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), participaron en la primera sesión moderada por Javier Chaparro, director de Europa Sur.

La presidenta de la entidad provincial puso nota al gobierno de España en materia de inversión para la provincia de Cádiz con un rotundo cero. “La provincia debería ser una potencia para Andalucía y España entera. Se nos está desaprovechando y discriminando”, apostilló la presidenta provincial.

Un suspenso también compartido por Moreno: “Llevamos 20 años pidiendo las mismas cosas y no conseguimos absolutamente nada”.

Para la presidenta de la Diputación, el listado de pendientes por parte del Ejecutivo central es amplio. “Tenemos un aeropuerto al que no se le mira por parte del Estado, que no ha entrado en su plan de inversiones, sumado a unos accesos por carretera y ferrocarril insuficientes en la provincia y el Campo de Gibraltar. No estamos vertebrados con la provincia ni con España”, apostilló Martínez del Junco a modo de resumen.

Javier Chaparro modera el debate con Almudena Martínez del Junco y Antonio Moreno. / Erasmo Fenoy

La máxima responsable de la entidad gaditana lamentó que la comarca del Campo de Gibraltar, pese a generar 35.000 empleos con su industria, no se vea reflejada en materia de inversiones en el refuerzo de sus infraestructuras. “Desde la entidad provincial estamos realizando un esfuerzo para atraer a grandes inversores a la provincia”, enfatizó.

Como aporte, la presidenta provincial anunció la mejora del presupuesto para el Plan Provincial de Carreteras de 2026 con un 30% más para mejoras de la red viaria y una inversión de 5 millones de euros.

El presidente de las grandes industrias puso el acento en demandar anticipación a todas las administraciones y planes estratégicos a largo plazo “más allá de una legislatura”.

Antonio Moreno abordó la cuestión de las infraestructuras hidráulicas. En este caso, con la presa del Gibralmedina como máxima prioridad para las necesidades del Campo de Gibraltar. Almudena Martínez recordó que, pese a no ser su competencia, la Diputación ha destinado 2,2 millones de euros para mejorar el suministro para la Costa del Sol y el Valle del Guadiaro. “Colaboramos con la Junta sin ser competencia directa de ambas, ya que la presa depende del Gobierno central”, apuntó.

Además, la Diputación también ha asumido proyectos para la mejora de las infraestructuras hidráulicas. “Es el caso Atlanterra, con una depuradora que necesita ampliación y en la que ya estamos actuando”, recalcó.

Moreno igualmente subrayó la necesidad de un refuerzo de la red eléctrica para evitar la pérdida de inversiones industriales ante la transición energética y los proyectos vinculados al hidrógeno verde. E igualmente señaló hacia las carencias en el tren de mercancías, ya que 1.850 camiones salen a diario del cinturón industrial de la Bahía de Algeciras y buena parte de ellos se podrían derivar al tren. Y todo sin olvidar a los pasajeros: “Ir a Madrid no debería de ser una aventura”.

Un clamor comarcal

Los integrantes de la segunda mesa de debate, moderada por Alberto Rodríguez, jefe de sección de Campo de Gibraltar de Europa Sur, y centrada en las carencias de la comarca, coincidieron en la necesidad de unir voces entre las administraciones y la ciudadanía para elevar las demandas del territorio y que sean escuchadas.

Así coincidieron el vicepresidente y responsable del área de Desarrollo Local de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez; y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos.

Pérez reclamó que se alce la voz por el Campo de Gibraltar frente a las carencias estructurales en materias como las carreteras o la conexión ferroviaria. “Los campogibraltareños estamos normalizando algo que por justicia no nos merecemos”, dijo, en relación a los atascos en las carreteras y los retrasos en los trenes de pasajeros.

Coloquio con Sebastián Hidalgo, Susana Pérez y José Antonio Santos moderado por Alberto Rodríguez. / Erasmo Fenoy

“Desde la Mancomunidad tenemos claro que tenemos que estar unidos. Es habitual ir pidiendo, pero es importante no perder la perspectiva del potencial tan enorme que tenemos”, reconoció la presidenta comarcal.

Este clamor fue apoyado por el alcalde tarifeño: “Parece que somos conformistas. Nos tendríamos que unir todos los campogibraltareños para cortar calles o lo que tengamos que hacer. Aquí también nos deberían de ayudar los sindicatos y exigir a los ministerios correspondientes”.

Entrando en materia, Sebastián Hidalgo discrepó con las soluciones propuestas por el Ministerio de Transportes a la A-7 a su paso por la comarca, con un tercer carril para el tramo más saturado entre Algeciras y San Roque. “No es una solución para todos los ciudadanos porque se van a quedar muy estrechos”. “Alternativas existen, pero falta voluntad para hacerlo”, dijo Hidalgo en referencia a una gran circunvalación para el arco de la Bahía de Algeciras que no solo abarque a la ciudad más poblada.

Otra de las problemáticas abordadas, en este caso por el alcalde de Tarifa, fue la inestabilidad en el suministro eléctrico que lastra al turismo. “No puedes estar en agosto en un hotel con un corte de luz de ocho a 12 horas, porque pierdes el check-in y desayunos”. El regidor tarifeño igualmente enfatizó que la N-340, entre Algeciras y Vejer, es el único tramo sin desdoblar de la carretera que empieza en Cádiz y termina en Barcelona. Más aún cuando España será sede del Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos y Tarifa se convierta en un enlace de primer nivel hacia Tánger. “Deben resolverse el cuello de botella de la N-340 y el acceso independiente al Puerto de Tarifa”, comentó.