Clasura de la muestra del pintor Antonio Roa López, en la Fundación López Mariscal de Ubrique

La Fundación López Mariscal clausuró la exposición del pintor jienense Antonio Miguel Roa López, cuya obra ha mostrado en estas instalaciones desde el mes de julio. Al acto acudió el presidente de la Fundación, José Luis López Fernández, que quiso mostrar su satisfacción por la obra del artista, que ahora viajará hasta París para una nueva exposición.

Han sido más de 140 exposiciones individuales en grandes galerías de España y Europa, como Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia, Alicante, Málaga, República Checa, y más de 200 exposiciones colectivas por toda nuestra geografía peninsular. Además importantes instituciones y organismos, así como coleccionistas privados, cuentan en su haber con una obra de este pintor autodidacta, como él mismo se define.

La mayor parte de los cuadros expuestos en la Fundación son óleo sobre lienzo, todos ellos radiantes de color y de una luz que llena la sala. Una sala de Exposiciones donde tenía muchas ganas de exponer, puesto que según el artista “desde que conocí la figura de José Luis en televisión e indagué en internet sobre el personaje, comprobé que tenía una vida muy interesante. Una vida de superación que me impresionó, sobre todo por su afán altruista de querer ayudar a los más necesitados, a través de su Fundación”. El presidente de la Fundación López Mariscal, José Luis López, aseguró que es un auténtico privilegio poder contar con la obra de este autor en la Fundación, ya que “uno de los pilares de la entidad que presido es aportar por la difusión del arte y la cultura y tan importante es impulsar a los jóvenes artistas como mostrar la evolución de pintores consagrados. Es de reconocer que una exposición de estas características no hubiera llegado hasta nosotros sin la generosidad del artista que, sin ánimo de lucro, puesto que su obra no estaba en venta, ha querido que Ubrique y su comarca pudiéramos disfrutarla sin tener que desplazarnos a las grandes capitales donde se encuentran importantes galerías de arte”.