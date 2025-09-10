La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) impulsa unas jornadas de cultura financiera empresarial
La primera cita formativa será el 25 de septiembre
La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) pondrá en marcha a partir del 25 de septiembre un plan de actuaciones en cultura financiera empresarial, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de las microempresas, pymes (pequeñas y medianas empresas) y personas emprendedoras de la provincia.
Esta iniciativa se desarrolla dentro del proyecto Dipuinnova+ 2025, impulsado por la Diputación Provincial de Cádiz, y contempla la celebración de tres jornadas formativas que permitirán a los participantes adquirir conocimientos y habilidades esenciales para fortalecer su gestión financiera.
La secretaria general de la CEC, Carmen Romero, destaca que "la cultura financiera es hoy un factor clave de competitividad y sostenibilidad empresarial. Queremos ofrecer a los pequeños negocios y a quienes emprenden en la provincia herramientas prácticas que les ayuden a tomar decisiones más sólidas y a garantizar un futuro empresarial estable".
Las sesiones estarán centradas en aportar una visión práctica y accesible sobre aspectos esenciales de la gestión financiera en el entorno actual. El programa abordará cuestiones como la planificación de recursos, el acceso a financiación, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de los proyectos empresariales.
La entidad organizadora subraya que la necesidad de una cultura financiera sólida entre el tejido productivo responde "a las demandas del mercado, los cambios legislativos y los desafíos de un modelo productivo más eficiente y sostenible", afirma su secretaria general. La primera jornada se desarrollará el jueves 25. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web de la CEC.
