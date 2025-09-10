La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) impulsa unas jornadas de cultura financiera empresarial

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) pondrá en marcha a partir del 25 de septiembre un plan de actuaciones en cultura financiera empresarial, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de las microempresas, pymes (pequeñas y medianas empresas) y personas emprendedoras de la provincia.

Esta iniciativa se desarrolla dentro del proyecto Dipuinnova+ 2025, impulsado por la Diputación Provincial de Cádiz, y contempla la celebración de tres jornadas formativas que permitirán a los participantes adquirir conocimientos y habilidades esenciales para fortalecer su gestión financiera.

La secretaria general de la CEC, Carmen Romero, destaca que "la cultura financiera es hoy un factor clave de competitividad y sostenibilidad empresarial. Queremos ofrecer a los pequeños negocios y a quienes emprenden en la provincia herramientas prácticas que les ayuden a tomar decisiones más sólidas y a garantizar un futuro empresarial estable".

Las sesiones estarán centradas en aportar una visión práctica y accesible sobre aspectos esenciales de la gestión financiera en el entorno actual. El programa abordará cuestiones como la planificación de recursos, el acceso a financiación, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de los proyectos empresariales.

La entidad organizadora subraya que la necesidad de una cultura financiera sólida entre el tejido productivo responde "a las demandas del mercado, los cambios legislativos y los desafíos de un modelo productivo más eficiente y sostenible", afirma su secretaria general. La primera jornada se desarrollará el jueves 25. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web de la CEC.