Coronavirus en Cádiz: Los bares y comercios de la Sierra cerrarán a las 20:00 horas desde el domingo

La grave situación epidemiológica que sufre la Sierra de Cádiz ha motivado el cambio al nivel de alerta 4 grado 1 en esta comarca, con una tasa de incidencia acumulada de 768,3 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Esto implica, tras una modificación realizada en el BOJA del 8 de abril, que los bares y comercios de 13 de los 19 municipios serranos deberán cerrar a las 20.00 horas en lugar de a las 18.00. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha aclarado esta tarde que la medida entrará en vigor este domingo, con una vigencia de siete días.

La modificación del BOJA afecta también a los municipios en nivel 3, que deberán cerrar igualmente a las 20.00 horas en lugar de a las 22.30. El consejero ha explicado que con el atraso de la puesta en marcha de las medidas hasta el domingo la Junta pretende "dañar lo menos posible" a la restauración y el comercio no esencial, puesto que ambos sectores "pueden tener hecha una planificación" de cara al fin de semana y "era muy brusco hacerlo de un día para otro".

"Les damos un poquito más de tiempo para que se adapten", ha dicho Aguirre, que ha explicado que los horarios no se habían visto afectados hasta ahora por no haberse alcanzado el grado 1 en un nivel 3 ni 4 y ha reconocido que se trata de un asunto "muy sensible y muy singular" en el que han preferido "ser más cautos".

De esta forma, el cierre de toda actividad no esencial a las 20:00 -que no afecta a la comida a domicilio o los supermercados- entrará en vigor a las 00:00 horas del próximo domingo 18 de abril, mientras otras restricciones, como las relacionadas con los aforos, sí se ponen en marcha a las 00:00 horas de este viernes.

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido hoy declarar el distrito sanitario Sierra de Cádiz en el nivel de alerta 4 grado 1, salvo para los municipios de Alcalá del Valle, El Bosque, Puerto Serrano y Ubrique, que se quedan en nivel de alerta 4 grado 2 que implica el cierre de toda actividad comercial y hostelera no esencial. Los distritos sanitarios Bahía de Cádiz-La Janda, Campo de Gibraltar Este y Oeste y Jerez-Costa Nororeste, por su parte, se mantienen en nivel de alerta 2.

La situación en la Sierra se encuentra descontrolada en las últimas semanas, con varios municipios por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La peor parte se la lleva Puerto Serrano, que cuenta con una tasa de incidencia récord de 3.385,2 casos. De las 19 localidades serranas, solo Torre Alháquime y Zahara de la Sierra no han contabilizado nuevos contagios en los últimos 14 días.

Aforos y restricciones para el nivel de alerta 4 grado 1

El nivel de alerta 4 en su grado 1 implica, además del cierre de bares y comercios a las 20.00 horas, una reducción en los aforos en espacios interiores, exteriores, transporte público y espectáculos deportivos, que volverán a ser a puerta cerrada. En la hostelería y la restauración será del 30% en el interior y del 75% en las terrazas; y del 40% en los gimnasios. Además, las competiciones, eventos y entrenamientos deportivos se celebrarán sin espectadores.

En los establecimientos comerciales el aforo será de la mitad (50%) y en cines, teatros y auditorios del 40%. En los velatorios y entierros, sólo podrán asistir 6 personas en interior y 15 en exterior; y a las ceremonias civiles y religiosas solo podrán asistir 30 personas.

En los banquetes no podrá haber más de 30 personas en interior, y 50 en exterior. En el transporte público, los viajeros que estén sentados deberán ir separados por un asiento y de pie no puede haber más del 50% de su capacidad.