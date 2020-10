Coronavirus Cádiz: Qué cosas se pueden hacer y qué no ahora en la provincia

Este jueves a las doce de la noche entrarán en vigor las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para evitar que siga subiendo la segunda ola del coronavirus. Los distritos de Jerez-Costa Noroeste y la Sierra están en nivel de alerta 4, apuntó Juanma Moreno, antes de anunciar el cierre perimetral de Andalucía y de 480 municipios, de los que no se podrá salir al menos hasta el 9 de noviembre salvo causa justificada. Entre ellos están las localidades de la Sierra, Jerez y la Costa Noroeste.

Las dudas sobre lo qué se puede hacer y no son muchas tras las distintas órdenes de la Junta, el Gobierno tras el Estado de Alarma. Intentamos aclarar aquí las más comunes.

¿No podemos mover a otros municipios fuera de nuestra residencia habitual?

No, si vives en las localidades que forman parte de la Sierra, la Costa Noroeste y Jerez. Sí, si vives en el resto de la provincia de Cádiz, es decir la Bahía de Cádiz o el Campo de Gibraltar, siempre dentro de Andalucía y sin ir a municipios que ya están cerrados por la Junta. En la práctica, los gaditanos de la Bahía y del Campo de Gibraltar sólo podrán moverse entre sí y a las provincias de Huelva, Málaga y Almería, así como a algunas poblaciones de Córdoba. Sin embargo, para llegar a Huelva, por ejemplo, tienes que pasar por Sevilla, por lo que no está claro si es posible.

Eso sí, el presidente andaluz ha pedido que, en la medida de lo posible, no salgan de sus términos municipales si no es imprescindible hacerlo. También lo han hecho algunos alcaldes, como el de Chiclana.

¿Cuáles son las causas justificadas para moverse fuera de cada localidad?

A espera de las indicaciones del BOJA, el presidente de la Junta anunció anoche que entre las causas justificadas para acceder o salir de una localidad cerrada está el ir a trabajar. En el BOE del estado de alarma las causas justificadas son:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

¿Qué documentos tengo que llegar para que no me multen?

Las personas que se desplacen tienen que acreditar, con el formulario publicado por el Gobierno (impreso y sellado por la empresa), que tienen la obligación de ir a trabajar, estudiar o por casos de fuerza mayor en los que el desplazamiento se considere de vital importancia.

El certificado, que puede descargarse desde este enlace, debe estar firmado y tramitado por la empresa en la que se desempeñe la actividad laboral. Una vez realizados todos los términos, deberá imprimirse y estar siempre a mano.

¿Afectan estas medidas a los colegios?

No, la Junta de Andalucía no tiene intención de cerrar los colegios. De hecho, ha desmentido un bulo que se ha difundido por algunos medios de comunicación y redes sociales en el que se indicaba la suspensión desde Infantil a la Universidad.

¿Podremos ir a la facultad en ciudades confinadas?

Todo parece indicar que sí, aunque también se está pendiente del BOJA. En el decreto del Estado de Alarma sí incluye la asistencia a las facultades como causa justificada. Fuentes de la Universidad de Cádiz indicaron a este diario que este jueves podrán comprobar si en el decreto de la Junta, que ordena todos estos cierres de los territorios en la región se especifica algo sobre el acceso a los centros educativos. En todo caso, para este jueves se ha convocado un consejo de dirección extraordinario de la UCA para analizar la situación. Jerez cuenta con un campus con 6.000 alumnos.

¿Nos podemos mover sin restricciones en nuestra localidad?

Sí, por el día hasta las 23:00 horas. Los bares, el comercio, los gimnasios,.. continúan abiertos hasta esa hora. Habrá que consultar en cada localidad qué instalaciones siguen abiertas, ya que algunos ayuntamientos han cerrado equipamientos deportivos y culturales como medidas municipales para evitar más contagios en los municipios más afectados

¿A qué hora tengo que estar en casa?

La Junta de Andalucía mantiene el toque de queda a las 23:00 horas, tal y como indica el Estado de Alarma. Así se limita la movilidad nocturna siendo el horario del "toque de queda" entre las once de la noche y las seis de la mañana salvo causa justificada. En el decreto del Estado de Alarma son las siguientes:

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

¿Con cuántas personas puedo quedar en mi casa?

A partir de la medianoche del jueves las reuniones en el ámbito público y privado quedarán limitadas a un máximo de seis personas, excepto aquellos grupos que sean convivientes, en los términos que establece el artículo 7 del decreto de Estado de Alarma. A las 23:00 empieza el toque de queda y se limita la movilidad.

¿Puede seguir comiendo en los bares?

Sí, sin problemas. Eso sí, las mesas no podrán ser de más de seis en consonancia con la orden sobre las reuniones de personas. Hay que tener en cuenta que los bares, eso sí, cerrarán a las 22:30 de la noche, según anunció la Junta este jueves, en toda Andalucía.

El Gobierno andaluz ha decidido aunar horarios y no por territorios en mejor o menor situación, ya que en todos está empeorando.

¿Puedo ir a mi segunda residencia?

No, como en el anterior estado de alarma ni el Gobierno ni la Junta contempla el traslado a una segunda residencia como excepciones para la movilidad. En todo caso, podrías ir a su segunda casa si, por ejemplo, vives en Cádiz y esta se encuentra en el algún municipio de la Bahía o del Campo de Gibraltar.

No sé podrá hacer si vives en Jerez, cerrado, y tienes casa en El Puerto, en Chipiona o en Sanlúcar, estas dos últimas también cerradas perimetralmente.

Tampoco podrán venir visitantes con casa aquí y que vivan fuera de Andalucía, ya que la comunidad está cerrada.

¿Puedo ir a la Sierra el puente?

No, todos los municipios de la Sierra de Cádiz están cerrados y no se puede entrar y salir de ellos salvo causa justificada. No se podrá hacer turismo y ni acudir a los espacios naturales que forman parte de sus términos municipales.

¿Puedo ir a los centros comerciales?

Podrás acudir a los centros comerciales que estén dentro del término municipal de tu localidad o si se encuentran en zonas no cerradas de Andalucía. Es decir, los que vivan en la Bahía de Cádiz no podrán desde este jueves ir Jerez, ni Luz Shopping y Área Sur. Ni si vives en la Sierra de Cádiz ni en la Costa Noroeste.

Si vives en la Bahía sí podrás ir a los centros comerciales de la comarca y si vives en el Campo de Gibraltar a los de tu zona.

¿Tengo que llevar mascarilla en los bares?

Sí, solo me la puedo quitar para consumir y tendré que llevarla puesta hasta que me sirven. Ya lo anunció la Junta de Andalucía la semana pasada, ampliando el uso de las mascarillas en toda Andalucía

¿Y para hacer deporte?

Sí, aunque sea deporte individual como correr por espacios libres, lo tengo que llevar si no se puede mantener la distancia.