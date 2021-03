Coronavirus Cádiz: Todas las medidas covid anunciadas para Semana Santa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado en la tarde del jueves todas las medidas para frenar el coronavirus que estarán vigentes hasta después de Semana Santa. Concretamente, desde este viernes 19 de marzo y hasta el 9 de abril, las principales decisiones para toda Andalucía se han tomado tras el comité de expertos y presentan novedades principalmente en los horarios.

La movilidad entre provincias se mantiene limitada, salvo motivos justificados. Moreno ha dicho que le hubiera gustado abrir las provincias andaluzas "pero no puede ser todavía". El presidente ha dicho que el modelo andaluz en cuanto a medidas es "equilibrado" entre la salud y la economía, y ha lamentado que la situación del coronavirus aún no está controlada. "Hay que tomárselo en serio, no podemos dar bandazos", ha manifestado en su comparecencia.

Así las medidas quedan de la siguiente manera desde el 19 de marzo y al menos hasta el 9 de abril:

Cierre perimetral de la provincia

Los gaditanos nos podremos mover por cualquier municipio de la provincia, que queda cerrada perimetralmente al menos dos semanas más. La movilidad eso sí sigue limitada a dentro de la provincia, salvo motivo justificado. Hay que tener en cuenta de momento la excepción de Paterna, que sigue por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y sigue cerrado perimetralmente.

Horario comercial hasta las 22:30 horas

La hostelería y el comercio podrá abrir en toda la provincia desde este viernes hasta las 22:30 horas de la noche, lo que será un pequeño alivio y es la principal novedad para la Semana Santa. A espera del BOJA, Moreno ha dicho que no pondrán hacerlo en los municipios con la incidencia de más de mil casos y que de momento en Cádiz no hay ninguna localidad por encima.

Toque de queda: a las once

El toque de queda se retrasa una hora, desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, como norma general. Tiene excepciones con motivo justificado, como asistencia a centros sanitarios, motivos laborales, cuidado de personas, entre otros de fuerza mayor.

Las reuniones: de seis fuera, de cuatro dentro

Las reuniones siguen con la misma limitación de la semana pasada. Como normal general, serán de seis en el exterior, incluida terrazas de los bares, y cuatro en el interior, también en los locales de hostelería."La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, que da condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes, a excepción de velatorios y entierros", explica el BOJA. "En los espacios cerrados de hostelería y restauración "no se podrá superar el número máximo de cuatro personas".

De momento la provincia sigue en nivel 2 de alerta, medida que rige los distintos aforos, pero mañana se reúne el comité territorial de la provincia. Todo hace indicar que con el estancamiento y la prudencia del Gobierno andaluz este jueves, se mantenga.