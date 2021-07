Coronavirus: Conil obliga al uso de la mascarilla en el centro del pueblo y pide un toque de queda

El Ayuntamiento de Conil ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla en el centro de la localidad, al que ha declarado "zona saturada". "Es imposible mantener la distancia de 1,5 metros obligatoria", ha manifestado el alcalde, Juan Manuel Bermúdez, que ha publicado un bando con medidas para contener la expansión del covid en el municipio, y ha pedido por escrito al Gobierno central que decrete un toque de queda. "Entendemos que a determinadas horas de la madrugada es importante evitar que haya gente en la calle para evitar que se den una serie de situaciones".

El viernes, Conil cerraba su incidencia en 1.295,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque la Junta no ha pedido su cierre perimetral ni de actividad recordando que el municipio, uno de los más turísticos de la costa gaditana, tiene ahora mismo una población flotante amplia que diluye este dato.

Aún así, su alcalde, y con la intención de evitar que siga la alta transmisión, ha decretado, entre otros aspectos, que el centro es "zona saturada" y es obligatorio el uso de mascarilla en él al no poderse cumplir la distancia de 1,5 metros de distancia entre personas. Además, ha cerrado parques infantiles y pistas deportivas (para su uso libre no controlado por actividad reglada) y el próximo viernes no se celebrará el tradicional mercadillo, a espera de realizar una nueva redistribución.

"La salud debe estar por encima de cualquier otra cuestión", ha incidido el alcalde, pero ha querido dejar clara su preocupación por la repercusión que en la economía local traería cualquier nueva decisión de la Junta de Andalucía. "Miles de conileños y conileñas están trabajando, el sector empresarial ha pasado por una situación muy difícil y ahora que estamos viendo la luz sería una situación gravísima".

Por eso, Bermúdez ha pedido el esfuerzo de todos y "la máxima responsabilidad individual para que se convierta en colectiva porque esta situación la tenemos que parar entre todos y todas". Así ha pedido a los jóvenes de si quieren disfrutar que lo hagan siempre con el mismo grupo de amigos, en la playa y por la noche; a los conileños que intenten no tener reuniones a no ser de personas de su entorno habitual y "a todos aquellos que nos visitan que disfruten de Conil con responsabilidad al igual que en sus lugares de origen" Así, espera que esto "se traduzca en una bajada de conileños contagiados, la mejor manera de revertir la imagen que se ha dado, porque Coinil es un pueblo seguro que llevamos a cabo la medidas sanitarias"

Además, el alcalde también ha pedido a la Consejería de Salud que refuerce el centro de salud, más recursos humanos y rastreadores. El día 17, el SAS ha organizado una vacunación sin cita en el pabellón de Conil para nacidos entre 1982 y 1989. Serán con Moderna y de 9.00 a 14.30 horas.