Crimen de Valdelagrana: ¿Quién mató a Mabel?

Su nombre era María Isabel, pero en el vecindario todos la conocían por Mabel. Una señora tranquila e independiente de 72 años, con una posición económica desahogada, y que vivía en dos chalets comunicados entre las calles Murcia y Albacete de la urbanización de Valdelagrana. En la zona, muy próxima al lugar donde se ubicara el histórico hotel Caballo Blanco, se respiraba ayer un aire tenso que se confirmaba cuando uno se cruzaba con algunos vecinos de la fallecida. Porque desde que Mabel, que vivía sola tras divorciarse hace unos años, fue encontrada sin vida, con signos evidentes de una muerte violenta, en Valdelagrana la gente anda cabizbaja, sin ganas de que le hagan muchas preguntas y menos aún de contestarlas. ¿La conocía usted?, abordamos a un señor ataviado con un chándal que se encamina a dar su paseo matinal por los Toruños. “Muy poco. En 25 años que llevo viviendo aquí habremos hablado dos o tres veces. Me enteré el domingo porque salí a dar un paseo y vi a la Policía en la puerta. Una desgracia. ¿La han matado?”.

La pregunta que se hace el caminante es la que se repiten muchos inquilinos de chalets cercanos. Alguno incluso va más allá, porque al repetido ¿la mataron? le sigue un ¿por qué?, intentando encontrar una respuesta de la que, a esta hora, carecen incluso los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría de El Puerto que se han hecho cargo de la investigación.

Detalle de la puerta de la vivienda. / Lourdes de Vicente

María Isabel, Mabel para los amigos, llevaba casi tres décadas viviendo en dos bonitos chalets comunicados entre sí. Uno de ellos, al que nos acercamos, el situado en el número 2 de la calle Murcia, lleva por nombre Alborada y aparece cerrado a cal y canto desde que agentes de la Científica abandonaron el lugar de los hechos en la tarde del domingo.

Una vecina de la zona con pocas ganas de hablar con periodistas asegura que no oyeron nada, ningún grito, ninguna pelea, pero que no descarta que “la pobre mujer” perdiera la vida en la noche del sábado.

La principal hipótesis de trabajo con la que trabajan los agentes es que el móvil del crimen fuera el robo, una vez descartado, en principio, que estemos ante un nuevo caso de violencia de género. De hecho, parece que la puerta de uno de los chalets fue forzada por un intruso, aunque al haberse declarado el secreto de sumario la Policía no está informando de un suceso que ha causado pesar, dolor y preocupación en Valdelagrana. “Esta zona es muy tranquila. Mucha gente que lleva años viviendo aquí y que sale a pasear y poco más. Nadie se mete en la vida del vecino. Al ser chalets independientes hay poca relación”, dice otro señor que no acepta más preguntas porque dice que no quiere lios. “Yo apenas la conocía”, repite más de un vecino, casi en una maniobra refleja de evasión. Negaciones antes de las doce sin que cante el gallo.

Y mientras tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz se le hacía la autopsia a Mabel, que el sábado por la mañana descansaba en su chalet de Valdelagrana y dos días después lo hace en una fría camilla metálica donde los forenses buscan que la muerte les hable.