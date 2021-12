Dos décimos del cuarto premio de la Lotería de Navidad se venden en El Puerto y Villamartín, en la provincia de Cádiz

Dos décimos del 42.833 de la Lotería de Navidad, agraciado con el cuarto premio, han sido vendidos en la provincia de Cádiz. Más concretamente, en las localidades de El Puerto de Santa María y Villamartín, por lo que los poseedores de estos números se llevarán 20.000 euros.

En El Puerto de Santa María, se ha vendido un décimo por terminal en la administración de Loterías número 6, situada en la calle Virgen de los Milagros, 97.

Por su parte, en Villamartín, también se ha vendido otro número del 42.833 en el punto mixto del bar El Porri, situado en el número 27 de la calle Rosario. Ha vendido por terminal un único décimo de 20.000 euros. Venden loterías a raíz de la pandemia.

Estreno con premio

El dueño de este punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Gómez Gil, en conversación con este periódico ha conocido en directo el nombre de la persona agraciada con este cuarto premio, pues la misma ha llamado a este establecimiento para confirmar que el décimo que tenía se correspondía con el número agraciado. “Me alegro mucho por ellos, son buenos amigos nuestros”, dice Miguel, conocido como EL Porri, recordando que es el segundo año que vende la Lotería de Navidad. “No me esperaba que me llamaran tantos medios nacionales, periódicos y radios. Desde hace días mis clientes me decían que este año mi iba a estrenar en la Lotería. Desde que tengo este punto de venta he dado otros premios, pero no el de Navidad”, confiesa satisfecho.