Un detenido por asestar varias puñaladas a un compañero en una finca agrícola en Torrecera

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al presunto autor de una brutal agresión con múltiples puñaladas a un compañero que residía en la misma finca en Torrecera, en donde ambos trabajan como empleados agrícolas. De esta forma, está acusado de un delito en grado de tentativa de homicidio, ya que las heridas que presentaba la víctima mostraban sus intentos por acabar con su vida. M.D.O.R., de 34 años de edad, fue encontrado tres días después del suceso oculto en una finca en Jerez situada a unos 17 kilómetros del lugar de los hechos. Tras su detención, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Este suceso se produjo el 14 de noviembre en torno a las 0.30 horas de la madrugada. La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz fue alertada por el Centro de Salud de La Barca de la Florida. En este lugar, los sanitarios se encontraban atendiendo a una persona gravamente herida tras ser agredida brutalmente con arma blanca.

Tras las primeras pesquisas de la patrulla territorial de Seguridad Ciudadana, se descubre que la víctima había conseguido huir a pie de la finca para salvar su vida. Tras esto, realizó una llamada telefónica a unos conocidos, que lo localizaron en medio de la vía pública malherido, agonizando y pidiendo auxilio. Seguidamente, fue trasladado al centro de salud para ser atendido.

Posteriormente, los agentes de la Benemérita se trasladaron a la finca en donde la víctima y el presunto autor de las puñaladas residen por motivos laborales como empleados de labores agrícolas. En el lugar de los hechos, los funcionarios pudieron observar la existencia de una gran cantidad de restos de sangre en una habitación, pero no pudieron localizar ni al agresor ni el arma utilizada.

Tras esto, se montó un operativo policial de búsqueda dirigido por el Equipo de Policía Judicial de Jerez. Las investigaciones dieron sus frutos tres días después gracias a la colaboración ciudadana, ya que el presunto autor de las puñaladas fue localizado en una finca situada a los alrededores de Jerez, a unos 17 kilómetros del lugar en donde ocurrieron los hechos. En ese momento, esta persona presentaba síntomas de hipotermia tras haberse pasado tres días en el monte huyendo a pie, descalzo y desaliñado.

De esta forma, M.D.O.R., de 34 años de edad, fue detenido el pasado 17 de noviembre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, decretándose su ingreso en prisión tras haber sido puesto a disposición judicial.