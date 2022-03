Día de la provincia de Cádiz: Los 9 ejemplos para recuperar la alegría

"Necesitamos más que nunca testimonios que nos alumbren los caminos", ha dicho la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. Y las nueve medallas entregadas hoy, que reconocen la trayectoria de nueve personas y entidades, "son nueve ejemplos de una provincia excepcional con la mira puesta en abandonar días sombríos y recuperar la alegría".

La institución ha conmemorado este sábado el 19 de marzo el acto de entrega de medallas de la provincia señalando trayectorias "que han contribuido a mejorar todas nuestras vidas, desde lo cotidiano o incluso lo callado", ha dicho García, y que más de 200 años después de La Pepa indican que en Cádiz, pese a la penumbra y los tiempos difíciles, siempre "ha ofrecido motivos para la ilusión".

María Regla Álvarez, empresaria hostelera del Grupo Califa de Vejer; el flamencólogo Félix Rodríguez Gutiérrez; la neurocientífica Patricia González Rodríguez; el empresario Rafael Casillas Medina; Antonio Sancho Pedreño, responsable de Protocolo de la Diputación y profesional reconocido en su ámbito: Lorena Montero, fiscal de violencia de género; así como la federación de mujeres Sol Rural; el Nuevo Hogar Betania y Castellar de la Frontera han recibido en el Palacio Provincial estas distinciones "como faros que apuntan a lo que queremos construir", ha destacado la presidenta.

Irene García, que ha cerrado el acto con su discurso, ha reivindicado precisamente esa luz y esa alegría "por encima de los tonos grises", "de los tiempos difíciles que nos está tocando vivir y que zarandean nuestro sistema de bienestar como no habíamos pensado". "A los estragos de la crisis de pandemia, se ha unido ahora una guerra que añade también incertidumbres", ha apuntado, realizando una denuncia de la injustificable invasión bélica de Ucrania.

La presidenta, que ha destacado cada una de las personas y entidades premiadas recorriendo los logros para serlo, ha tenido su recuerdo para los alrededor de 1.800 gaditanos que han fallecido a consecuencia de la pandemia y otro para 154.000 vecinos que continúan en la lista de demandantes de empleo y carecen de expectativas para un proyectos de vida. Y se ha acordado de Almudena Grandes, que sí fue medalla de Cádiz, para reivindicar esa alegría. "Un arma superior al odio", como dijo la escritora recientemente fallecida.

Además, García ha realizado una reivindicación del feminismo como fuerza transformadora de la sociedad. "No es casualidad que haya un peso notable en estas medallas del más de 50% de nuestra población, que sólo se ve si se saca a a la luz". "Y son muchos los años en los que la oscuridad se ha cernido sobre esa mayoría".

Por eso, y tras los avances de otros discursos, la socialista ha insistido en que "sí existe la violencia de género, sí existe el miedo, las amenazas, que la mitad de la provincia sufre riesgo por tener un género de determinado. Y ante eso no vale la equidistancia, "ni la tibieza", "sino que se apueste de manera abierta y decidida, inequívoca, por la superación de brechas y barreras de desigualdad". “Cádiz, como cuna de las libertades, no puede asistir impasible a lo que cada vez se parece más a una estrategia orquestada para cercenar la libertad de la mayoría de su ciudadanía”, ha insistido.

Reacciones de los premiados

"No nos cabe duda que es un día hermoso y os reemplazo para traer más alegría de futuro a nuestra provincia", ha dicho en la misma línea Adrián Vaca, alcalde de Castellar que ha hablado en nombre de todos los premiados. Muy emocionado a lo largo de sus palabras, ha ido uno por no recordando los logros de sus compañeros. Además y como alcalde de Castellar, que conmemora el 50 aniversario de la creación de su pueblo nuevo, ha agradecido a la Diputación "su apoyo a los pueblos menores de 20.000 habitantes de la provincia y ahora nos apoye en esta efemérides importante".

Los premiados han recogido uno por uno sus medallas, mostrando además sus reacciones en pequeños vídeos que se iban mostrando al público que ha llenado el Salón Regio poniendo en valor cada una de sus trayectorias. "Para el Califa ha sido algo buenísimo, no me lo esperaba y todavía estoy en shock, me gustaría agradecerle a mi madre que siempre estuvo ahí y va para todos los que conformamos el Grupo Califa", decía María Regla Álvarez. "Supone una gran alegría que agradeceré mientras viva. Es algo que me reconoce la ciudad donde nací y donde pienso morir y tiene mucho valor para mí", afirmaba Félix Rodríguez Gutiérrez, flamencólogo dedicado a la promoción de un arte que es Patrimonio de la Humanidad y del que destacan sus estudios sobre el flamenco y la difusión del mundo de las peñas.

La neurocientífica arcense Patricia González, que desarrolla su trabajo en la lucha contra el párkinson en instituciones de relevancia mundial en el ámbito de la biomedicina, ha destacado que con su reconocimiento "reconocemos a la ciencia, que tiene una labor muy importante". "Necesitamos una educación científica mucho mayor", apuntaba alegre de ser valorada por su tierra.

"Estoy muy agradecido de que me quieran tanto, esos premios hace que te apliques más en lo que estás haciendo te acuerdes de los que se sentirían super orgullos de que te den uno de los mayores reconocimientos de tu provincia", ha manifestado Rafael Casillas, promotor de festivales importantes como el Concert Music. "Cuando me lo han comunicado he sentido una emoción intensa. Nunca imaginé que esta ciudad que me acogió hace 30 años me venga a dar este reconocimiento, que también lo recibo con modestia por la representación que yo hago de todos los hombres y mujeres que trabajan junto a mi contra la violencia", señalaba en las imágenes la fiscal Lorena Montero.

Un gran aplauso se llevó de la casa en la que trabaja Antonio Sancho Pedreño, responsable de Protocolo, Ceremonial y Mayordomía de la Diputación, que por primera vez no estaba en la trastienda del acto. Figura destacada en su ámbito profesional, es reclamado para la organización protocolaria de ceremonias al más alto nivel tal como se ha confirmado, en los últimos años, con su asistencia técnica en los Premios Princesa de Asturias; señalaba su agradecimiento "a la presidenta, la Corporación y a todos a cada uno de los compañeros de la Diputación porque siempre han mostrado su confianza en mi labor encaminada a conservar la buen imagen de la provincia".

Dos asociaciones también veían reconocidas su labor. Begoña Arana Álvarez recogía la medalla del Nuevo Hogar Betania de La Línea, dedicada a la atención de personas en riesgo de exclusión social de la comarca del Campo de Gibraltar. "Que nos valoren en nuestra provincia es un aliento más y estamos orgullosos", añadía.

La medalla la tendrá a su vez la Federación de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la comarca rural de Jerez ‘Sol Rural’, que ha alcanzado dos décadas de lucha por la igualdad, caracterizándose por remover los obstáculos que encuentran las mujeres en entornos rurales. "Nos incita a seguir logrando objetivos para todas las mujeres", recordaban en el vídeo para celebrar un premio recogido por su vicepresidenta, María Cano Morón.

