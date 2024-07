"En la Diputación estamos atendiendo a todos los municipios, pero la oposición algo tendrá que decir"

La jerezana Almudena Martínez asumía hace un año la presidencia de la Diputación provincial de Cádiz gracias al acuerdo clave con La Línea 100x100. Pese a las críticas del PSOE, ahora en la oposición, la dirigente del PP mantiene que su gobierno está apoyando a todos las localidades de la provincia, que la “discriminación” era en el gobierno anterior, “con algunos municipios que no habían olido la Diputación”.

De lo que se había planteado cuando llegó a la presidencia de la Diputación, ¿qué ha podido hacer este año?Lo que son las primeras líneas que teníamos y dije en el discurso de nvestidura creo que la hemos cumplido todas, en mayor medida unas y hay otras en la que estamos avanzando. Pero sobre todo el ser un gobierno cercano, moderado, humilde, dialogante,... y con corazón también, por esa carga social que tiene el presupuesto. O sea todo lo que entendemos que no existía en el gobierno anterior. Fijamos las grandes prioridades: empleo, inversión, política social y sector primario y es donde hemos centrado nuestro trabajo. Vimos cómo estaba la casa, qué planes existían y cuáles no existían, y pusimos esa política en marcha que teníamos pensada para toda la provincia.Apunta a todo lo que no existía en el anterior gobierno, ¿en que ha cambiado con este nuevo?Pues somos una Diputación más cercana a todo el territorio. Creo que para potencier nuestros sectores estratégicos y poner en valor nuestros recursos hay que hacerlo con esa unidad de la provincia, si no, no vale absolutamente para nada. Dije que iba a estar en todos los municipios y en menos de un año lo he cumplido, 45 municipios y 10 ELAS, ofreciéndonos a los alcaldes y viendo las necesidades reales de cada uno. Y nos hemos encontrado que se ha agradecido mucho esa visita, que nos han dicho los alcaldes que era incluso la primera vez un presidente de la Diputación hacía una visita, cosa que no entiendo. Pienso que la Diputación tiene que ser la administración más cercana que esté en todo el territorio, sobre todo en los pequeños municipios y ELAS. Lo principal es esa cercanía y ese brazo tendido a todos los ayuntamientos, que es la labor esencial que tiene la Diputación.Sin embargo desde la oposición no lo entienden así y hablan de sectarismo, de subvenciones nominativas,...Bueno, la oposición algo tiene que decir. Si no tienes nada en concreto, nada que atacar, pues algo se tiene que inventar, una cosa así genérica. Yo dije desde un comienzo que no íbamos a entender de colores políticos y así lo hemos hecho y estamos trabajando para todos los ayuntamientos. Los planes que hemos sacado representan un 40% más de los que habían sacado los que critican y por criterios poblacioneales, así que poca discriminación puede haber. Y hemos estado en todos los municipios. Discriminación la de años anteriores con municipios de Cádiz que no habían olido la Diputación. Nos encontramos por ejemplo con Paterna, que no se le apoyó absolutamente en nada. O Jerez tampoco, que vale que es un municipio que es grande, pero también tenemos que entender que los grandes son motores de la provincia y tienen que estar en los objetivos de Diputación. Y así entre otros, municipios olvidados de la mano de Diputación. Y esas subvenciones nominativas que critican, si se cogen, se ve perfectamente que están ayuntamientos gestionados por Izquierda Unida, el PSOE,.. así que es imposible que exista discriminación.Comentaba el alcalde de La Línea en una entrevista que con el PP están consiguiendo más dinero que con el PSOE.Con nosotros lo que consigue cualquier persona, no solo La Línea, es que cumplamos nuestra palabra. Si teníamos un pacto de gobierno y dijimos que íbamos a hacer algo y se llega a un acuerdo común, pues esa palabra se cumple. Y por parte de ellos encontramos esa disposición a avanzar siempre, el gobierno tiene que gestionar y es lo que estamos haciendo por ambas partes. Que se está dando más a La Línea, pues ya La Línea lleva también con una deuda histórica considerable, en una situación de especial singularidad, desempleo, la esperanza de vida más baja de España, el problema del narcotráfico, carece de suelo necesario para la vivienda, al lado del Peñón con todo lo del Brexit,... Y desde luego es un municipio más de la provincia y está más que justificada que se tenga más cariño hacia ella. Pero vamos que también los que lo critican tienen más dotada a otras zonas que no están en esa situación de inferioridad, como es Cataluña, y no pasa nada. Y no han venido otros compañeros alcaldes a quejarse de ello, ¿no?No, creo que se entiende que cada uno tiene sus necesidades e insisto que creo que estamos atendiendo a todos los municipios. Son los ayuntamientos los que tienen que decir si están contentos o no pero por nuestra parte estábamos atendiendo absolutamente a todos y tengo buenas sensaciones por lo que veo. No sólo alcaldes compañeros nuestros de partido, sino que tengo muy buen trato con alcaldes de PSOE, de IU especialmente , y eso es buena señal, que ven que hay predisposición y diálogo.¿Cómo es la relación con sus socios? No sé si vive preocupada por la posibilidad de una moción de censura si el PSOE le da más.Bueno esa duda siempre va a estar ahí, ya le pasó a Juanma Moreno en su día y ahora está con esa mayoría absoluta, pero es cuestión de seguir trabajando. Lo único que podemos hacer es cumplir nuestra palabra y hacer bien nuestro trabajo y gestionando. Creo que a día de hoy son excelentes y no creo que tengan quejas, si no me lo hubieran dicho porque tenemos un diálogo continuo. Acabo de estar reunida toda la mañana con Javier Vidal. Se trabaja muy bien con Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, con un proyecto común que es trabajar por toda la provincia y potenciar todos los sectores, cada uno en su área; se ve que tienen experiencia en gestión y el trato no puede ser mejor. ¿Qué se puede tener miedo a una moción de censura? El tiempo lo dirá, pero yo ahora mismo la verdad que no me preocupa. Me preocupa estar en la gestión que estamos, mover todos los planes que hemos sacado y estar pendientes de todos los ayuntamientos.

No me preocupa ahora una moción de censura, me preocupa mover todos los planes que hemos sacado”

¿Y qué tal con sus compañeros de gobierno? Usted asumió finalmente más competencias de la que tuvo en un principio.Fue una reorganización, pero bueno acabábamos de llegar y te tienes que situar, ver el personal, los técnicos, las áreas , las cargas de trabajo, como si llegas a un sitio y hay que hacer la mudanza y organizarse. Y ya está todo en marcha. Yo tengo un equipo fantástico y como son personas que vienen de ayuntamientos, alcaldes, tenientes de alcaldes, delegados que están en gobiernos en sus áreas, con sus conocimientos, .. Me apoyo mucho en los vicepresidentes, en Juancho Ortiz que es vicepresidente y además de Hacienda y tengo una confianza absoluta, trabajamos muy, muy bien. E igual con Germán Beardo, con Jacinto Muñoz, y también los compañeros de La Línea, y bueno de los diputados no puedo tener queja. Son grandes gestores y buenos compañeros y se tienen unas líneas claras de la Diputación, de dar servicio y que sea útil para la provincia.¿Ha notado alguna diferencia con el cambio del portavoz de la oposición, con la marcha de Ruiz Boix?Esa agresividad, esa búsqueda de conflicto continuo y esa falta de respeto, de no guardar las formas, que es lo que más me chirriaba a mí, lo hemos ganado, pero poco o nada hemos ganado con que esté en Madrid. Yo tenía esperanza de que hiciera algo por la provincia allí pero veo que no, sobre todo por la zona del Campo de Gibraltar y esa zona de especial singularidad. Yo entiendo que la oposición tiene que hacer oposición, con sus dos labores, de impulso y de fiscalizar, pero siempre guardando las formas y respetando al contrario.De los proyectos o planes que ha podido sacar este año, ¿cuál destacaría?Estoy orgullosa que desde un principio nos hemos dirigido a los objetivos de empleo, inversiones, social y los municipios pequeños y las ELAS. Tenemos por ejemplo el plan Dipuinnova y la oficina Cádiz Invesment Hub, para la capitación de inversiones par los sectores productivos y que va muy bien. Y por supuesto, y eso no lo digo yo, sino que lo pueden decir todos los ayuntamientos, de los planes de empleo, prioritarios y con los que la oposición tanto asustó y tanto miedo dio a todo el mundo. Pues los hemos aumentado. Y no se me olvida el Cádiz en Marcha, que para nosotros es el niño bonito, porque es un plan nuevo con una subvención superior, con 30,8 millones, para los 45 municipios y las 10 ELAS y no hay discriminación ninguna y por peso poblacional. Estoy también muy contenta porque nos hemos volcado con las ELAS, que dijimos que había que hacer algo, porque no era justo que algunas con más población recibiera menos que municipios simplemente por ser ELAS, así que las hemos compensado, con el doble de lo que recibían,y con esto a su vez evitamos la despoblación.¿Se ha llegado a crear la Oficina de Alcaldes que anunció?Sí, se ha creado y además no se han eliminado los Consejos de Alcaldes, que esa era otra amenaza que había y en menos de un año se han hecho dos consejos. Y la Oficina de Alcaldes se ha puesto en marcha y tenemos una novedad que hemos sacado y que vamos a ser la primera Diputación que yo creo que tenemos esa novedad. La semana que viene lo anunciaré, para el buen funcionamiento de esa oficina, con uso de nuevas tecnologías. ¿Y se ha concretado ese apoyo al sector primario de la provincia que tenía previsto?Nos hemos reunido con el sector en diversas ocasiones y estamos viendo de la forma más eficaz, lo mejor que se pueda hacer la tramitación administrativa para sacar un plan que vaya acorde para todo el sector y que sea lo más eficaz. Ya dije que el sector primario iba a ser algo muy importante a pesar de no ser competencia de Diputación.Acaba de anunciar un nuevo proyecto para el Instituto Rosario de Cádiz, pero Valcárcel sigue enquistado, ¿cuándo habrá alguna novedad?Pero es que eso no depende de Diputación. Nosotros seguimos con el primer criterio, que es aportar el edificio y el 50% del equipamiento y queremos que tenga uso universitario. Pero eso lo decide la Universidad, no lo decide la Diputación, entonces ahí estamos a la espera que es lo que decide finalmente el rector.Algún reto por delante en el que tenga más empeño en los siguientes años.Sí, pues estamos con la red de carreteras, esenciales, y las carreteras de Diputación habían estado muy abandonadas. Nos hemos encontrado con un plan de carreteras 2023 que no se había hecho absolutamente nada y ya está en ejecución el 2023 y vamos a anunciar las del próximo año. Ese es uno de los retos, no solo en esta red de carreteras propias sino empeñados en mejorar las conexiones, por ejemplo los vuelos para desestacionalizar el turismo, que hemos conseguidos después de cinco años los vuelos directos con el Reino Unido y seguir ampliando. Esta semana estuve un debate sobre esto y para seguir pidiendo la mejora de la red ferroviaria, de Cercanías, de Alta Velocidad, que llegue también al Campo de Gibraltar, que para el desarrollo de la provincia es esencial. Y seguir mejorando el empleo y atrayendo inversiones. Está muy bien ayudar a la mediana y pequeña empresa pero tenemos que buscar a las grandes empresas y creo que Cádiz es una zona que tiene mucho que ofrecer con sectores como es el de la economía azul, el agroalimentario o el turismo y aeronáutico y naval por supuesto. Seguir haciendo una política sostenible y sobre todo una provincia amable para invertir, trabajar y vivir.¿Y cuál es el peso de Diputación para conseguir todo eso?Pues somos la voz de todos los ayuntamientos, tenemos que serlo y hay que darle voz a todos ellos. Somos una institución provincial y tenemos que aunar a todas las comarcas, que son muy diferentes pero eso es una ventaja también. Vamos en buena dirección, queda mucho por hacer estos tres años, pero estamos en un tiempo de nueva colaboración institucional con la Junta, que llegamos más lejos y con competencias que antes no estaban en la Diputación y que ahora en cambio si lo están, como la medida contra la sequía para 18 depuradoras en la provincia o con Salud realizando planes de vida saludable para los pequeños municipios.