La Diputación de Cádiz adelanta 70 millones a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación

La Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad de tres operaciones que suman un importe de 70 millones de euros en el último pleno del año 2025. Esta cantidad servirá para anticipar a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación hasta el 75 por ciento de la previsible recaudación en concepto de impuestos IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) e IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). La cifra se obtendrá de la formalización de tres pólizas de crédito con Caja Rural del Sur (15 millones de euros), Unicaja (50 millones) y Bankinter (5 millones de euros).

Estas operaciones no suponen carga financiera para la Diputación y no computan a los efectos de los límites previstos en la normativa de haciendas locales. Es más, tal y como ha explicado el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, se trata de una “costumbre” que la Diputación lleva a cabo cada año por estas fechas para facilitar a los ayuntamientos, “sin importar su color ideológico” -la inmensa mayoría de los municipios están dentro del servicio-, que “no se vean ahogados y puedan asumir sus compromisos”.

Además de otros puntos económicos; con la aprobación también (con la abstención del PSOE) reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar varias facturas de diverso importe, el pleno ha dado el sí por unanimidad a la aplicación de incrementos retributivos relativos a 2025 y 2026 para miembros de la Corporación y personal empleado de la Diputación, como consecuencia del Real Decreto-Ley 14/2025. También se va a prorrogar cinco años más el acuerdo sobre jubilaciones anticipadas y mejoras de las incapacidades, eliminando un punto sobre el límite de edad requerido para la incapacitación en condiciones favorables.

La institución cierra el año a espera de que uno de los primeros asuntos de 2026 sea la aprobación de los presupuestos de 2026, que será en enero según anunció la presidenta Almudena Martínez este martes en el desayuno navideño. Martínez adelantó que habrá un 30% más de inversiones en carreteras así como distintas partidas para seguir recuperando "proyectos históricos" de la provincia.