La Diputación de Cádiz aprueba sus presupuestos más altos, con 389,4 millones para 2025

La Diputación de Cádiz ha sacado adelante sus presupuestos para 2025 en un pleno extraodinario. Además de los votos de los grupos del gobierno, el PP y sus socios de La Línea 100x110, las cuentas de 377,5 millones de euros (389 con los organismos autónomos), las más altas hasta ahora, han contado con el apoyo del diputado de Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE.

Mientras el gobierno provincial, con su diputado de Economía Juancho Ortiz, primero, y la presidenta Almudena Martínez; han vuelto a defender el caracter "social, inversor, con nuevos planes e iniciativas novedosas" de un presupuesto que "refuerza el papel protagonista de la Diputación en la provincia"; la portavoz socialista Ana Carrera lo ha calificado de "desastre" , "que no atiende a las principales necesidades como la vivienda ni se centra en los pueblo pequeños" y que "más bien atiende las demandas de sus diputados y al reparto de los poderes territoriales del PP y La Línea".

"No esperemos que voten a favor, pero jamás he escuchado tantas incoherencias para defender su papel, no estaba seguro si se estaba refiriendo a las cuentas de 2025 lo que estaba diciendo", constestaba Ortiz. "No están acostumbrados a un presupuesto equitativo y tienen que acostumbrarse, al menos hasta que acabe la legislatura", decía.

El diputado había enumerado antes, como ya se hizo en la presentación en rueda de prensa, lo destacable para el equipo de gobierno de este presupuesto "claramente inversor" como "un aumento del 105% para el IEDT, 5 millones para plan local -conocido como el plan de empleo-, 5,1 para el Innova Plus, 64 millones para el area a asuntos sociales" o un 80% más para el Área de la vicepresidencia segunda -que lleva La Línea 100x100- y que incluye "un plan integral de transición ecológica que inclue todo los anteriores y con mayo dotación". Entre las novedades de este área también habrá una oficina de grande eventos, con 4,2 millones de euros; o para mejoras en las instalaciones deportivas. Además habló de la culminación del proceso de consolidación de empleo en la institución, o de "la apuesta rotunda" por el empleo con 20 millones para el área y 25,7 para la de planificación estratégica, entre otras cuestiones.

El PSOE, en contra

Pero para el PSOE, estas cuentas no atienden a las necesidades en "la formación de la insutria naval, aeronáutica", no hay dinero para vivienda "ni para insfraestructura del agua salvo un protocolo sectario con la Junta", "transporte público" y "lo más grave no atiende a las necesidades de los pequeños municipios", insistía, recordando que entre los diputados del gobierno provincial hay una "anomalía, ya que sólo tres son de pueblos de menos de 20.000 habitantes" y que no se había convocado un Consejo de Alcaldes antes de los presupuestos. "La oficina de grandes eventos está muy bien pero ¿qué pasa con los eventos de los pueblos? Ana Carrera criticaba además la bajada la dotación para drogodependencia y "para El Madrugador está a 0 "que ya sabemos lo que quieren hacer" mientras "el campo espera las promesas que llevan un año prometiendo". "Serán los más altos pero los peor aprovechados", cerraba, lamentando también que baje en dos millones lo programado para las residencias de mayores: "ya sabemos la hoja de ruta para terminar privatizándolo".

"Difama que algo queda", intervenía la presidenta para cerrar el debate y pasar a la votación, donde contó con el voto favorable también de IU. Su diputado Ramón Galán justificó su posición como "un voto de confianza", ya que "ven con buenos ojos estos presupuestos". "Nos parece positivo en algunas cuetiones -como el plan para la desposblación en las comarcas rurales o el integral de transición ecológica- y en otras tenemos dudas y estaremos atentos, como en que haya unas bases justos en las subenciones por concurrencia competitiva para asociaciones o en que la liquidación del presupuesto se haga con el remanente inversiones con un reparto igualitario".