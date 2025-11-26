La Diputación reforzará su inversión en las carreteras provinciales con un 30% más de presupuesto en 2026

La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, anunció este miércoles en el foro Infraestructuras: Un pilar esencial para el desarrollo de la provincia celebrado en Algeciras que el próximo presupuesto de la entidad que encabeza se ampliará en un 30% para mejorar las carreteras de la red de su competencia. “Estamos actuando en la carretera de Lora, en el Pedroso II que da acceso a Paterna, haciendo un carril ciclo peatonal y en el Puerto de Conil, con una inversión de 5 millones de euros”, confirmó la presidenta.

Martínez del Junco desveló que a su llegada al Gobierno se encontró el Plan Provincial de Carreteras anterior sin ejecutar. “En estos dos primeros años lo hemos puesto en marcha y ahora damos prioridad a las carreteras provinciales con el plan 2025-2027”. El nuevo plan abordará reformas en la zona de Los Naveros, en Vejer de la Frontera; la carretera de Mesa de Astas, de Jerez de la Frontera, que se vio afectada por la pasada dana; la carretera de Puerto de Gáliz que da servicio a Jimena; y la carretera provincial de Bolonia para acceso a esta emblemática playa.

Además de este anuncio, la presidenta de Diputación de Cádiz reclamó el tercer carril de la AP-4 en dirección Cádiz, para que la ampliación no se quede solo en Los Palacios (Sevilla). Martínez del Junco también denunció el alto precio del peaje de la AP-7 que interconecta las provincias de Cádiz y Málaga: “Es el peaje más caro de España y es necesario abaratarlo o bonificarlo”.