Elegidas las seis empresas candidatas por la provincia de Cádiz a los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025

El jurado provincial de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 ya ha elegido las seis candidatas de Cádiz que competirán con otras empresas andaluzas por el galardón en cada una de sus categorías. Son Surcontrol, Blue Parrot Offshore, Glucotypp, AppliediT, TTI Algeciras y Pipespain.

Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial son las seis categorías que se distinguirán en esta primera edición de los reconocimientos que pone en marcha la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE.

A los premios, cofinanciados con FEDER, se han presentado casi 300 compañías candidatas de Andalucía, de todos los sectores, provincias y nivel de desarrollo empresarial. Sevilla ha sido la provincia más representada con 73 candidatas, esto es el 24,5% del total. En el caso de Cádiz se postularon 30 empresas, un 10,1%, de las que como en el resto de territorios regionales se han seleccionado a una por categoría.

La reunión del jurado provincial estuvo presidida por la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero Corral, con la participación del director de Internacional de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cádiz, Manuel Álvarez Fernández; el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia Cádiz, José Andrés Santos Cordero; el fundador y director gerente de Cadiship, Emilio Medina Reborio; y el director del Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo Viaña.

"Los finalistas escogidos en Cádiz son un claro ejemplo de la excelencia de nuestro tejido empresarial, motor del progreso provincial gracias a su liderazgo, su calidad y su capacidad innovadora, llevando el nombre de Cádiz por todo el mundo y fortaleciendo su atractivo para la inversión", apunta Olivero. La delegada destaca "el modelo de colaboración público-privada que sustentan estos premios, donde las propias empresas presentan sus candidaturas y el sector privado tiene un papel mayoritario tanto en el jurado provincial como en el regional. Así, son las empresas de Cádiz quienes determinan qué candidaturas representan a la provincia en la fase regional".

Las candidatas

Las seis candidatas de la provincia de Cádiz tienen su actividad en sectores diversos como el naval, la salud o . Las seleccionadas son: