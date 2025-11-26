Los empresarios gaditanos celebran su Convención enfocados en señalar las infraestructuras pendientes

Los empresarios gaditanos se van a reunir este jueves para celebrar su Convención Empresarial 2025 bajo el nombre 'Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro'. Las carencias de la provincia a nivel de comunicaciones, logística o conectividad serán las protagonistas del análisis que pretenden generar para poder priorizar las necesidades de Cádiz y, bajo el consenso con otras admnistraciones e instituciones, exigir su puesta en marcha para impulsar la competitividad.

Con esta premisa, desde la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) quieren remarcar el lastre arrastrado de la falta de infraestructuras con una serie de paneles informativos durante el evento que se va a celebrar en el Centro de Convenciones del Hotel Valentín del Novo Sancti Petri, en Chiclana, a donde regresa esta convención empresarial por segunda vez.

Tal y como explicó el presidente de la CEC, José Manuel Santos, en el acto de presentación del evento, "las infraestructuras no son cuestión de colores ni de siglas, son un proyecto de todos, un compromiso de provincia y una responsabilidad compartida". Se trata de luchar por una pieza clave para el desarrollo económico y social de la provincia.

En la Convención se van a reunir empresarios, directivos, representantes institucionales, expertos y agentes sociales, en un encuentro que busca generar un espacio de reflexión, consenso y propuesta sobre las necesidades reales de Cádiz en materia de comunicaciones, conectividad, movilidad, energía y logística. La Confederación ha querido subrayar que este foro está dirigido a todas las empresas de la provincia, de todos los sectores y tamaños, desde grandes industrias hasta pymes, autónomos y negocios del ámbito rural, urbano o marítimo-portuario. “Las infraestructuras inciden en la competitividad de cualquier empresa; no hay actividad económica que no dependa de ellas”, ha destacado Santos.

Para Santos, "una provincia con buenas conexiones es una provincia más eficiente, más sostenible y con mayores posibilidades de crecimiento económico y social", y ese es el objetivo marcado por la CEC para esta convención

El programa arrancará este jueves 27 de noviembre a partir de las 9:30 horas con la apertura institucional a cargo del alcalde de Chiclana, José María Román, y del presidente de la CEC, quien contextualizará el papel histórico de la Confederación en la defensa de las conexiones estratégicas de la provincia.

A las 10:00 horas tendrá lugar la intervención Infraestructuras y desarrollo económico, a cargo de Abraham Carrascosa Martínez, director de Inversiones en Infraestructuras en Cremades & Calvo-Sotelo, que ofrecerá una visión global sobre el vínculo entre inversión en infraestructuras y crecimiento económico.

La primera mesa de debate comenzará a las 10:15 horas bajo el título Las infraestructuras que necesitamos, cómo priorizarlas, moderada por Ana Huguet, directora de Contenidos Informativos de 7TV Cádiz y en la que participarán Antonio Moreno Zorrilla, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI); Bernardino Copano Gil, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Actividades Marítimas de Cádiz (APEMAR); Juan Jesús García de Pablo, director de Estrategia del Grupo AZVI; y Belén Padilla López, ingeniera agrónoma y técnica de ASAJA-Cádiz. Este debate permitirá analizar con detalle las demandas de los sectores productivos y su relación directa con la mejora de la competitividad.

El programa continuará con la intervención Hablemos de energía, a cargo de Antonio Colino, director general en Plenitude Iberia, para dar paso posteriormente a una segunda mesa titulada Diseñando el futuro de las infraestructuras de la provincia: actores necesarios. En este caso la moderación de la mesa de diálogo correrá a cargo de Salud Botaro, coordinadora de Canal Sur Radio en Cádiz y participarán Jorge Fernández-Portillo, secretario general de FAEC y presidente de la Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Agua de la CEC; Paula Fernández Danino, secretaria general de UGT Cádiz; Inmaculada Ortega, secretaria general de CCOO Cádiz; y Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

El objetivo de reunir en esta mesa a los agentes sociales, económicos y empresariales es avanzar en una agenda provincial alineada y de largo recorrido, según informan desde la organización.

La clausura institucional está encargada a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que pondrá el colofón a un encuentro que aspira a situar a Cádiz en una posición más competitiva, sostenible y cohesionada.