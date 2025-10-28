Escuela de Mar El Pañol refuerza la formación náutica en Sotogrande

La pasión por el mar y la seguridad en la navegación vuelven a ser protagonistas en Sotogrande

Escuela de Mar El Pañol , centro homologado por la Junta de Andalucía , refuerza la formación náutica en Sotogrande con nuevos cursos de radiocomunicación, supervivencia y titulaciones de recreo.

La pasión por el mar y la seguridad en la navegación vuelven a ser protagonistas en Sotogrande gracias a la iniciativa formativa impulsada por Javier Molina Lamothe, director de El Pañol Escuela de Mar. En colaboración con el Real Club Marítimo Sotogrande (RCMS), la escuela anuncia una completa programación de cursos orientados tanto a profesionales como a aficionados que desean disfrutar del mar con conocimientos sólidos y confianza.

Entre las próximas actividades destacan el curso de Radiooperador de Corto Alcance (ROCA) y el de Supervivencia en la Mar y Primeros Auxilios (ISAF), dos programas esenciales que cumplen con los estándares internacionales de seguridad marítima.

Estas formaciones permitirán a los alumnos adquirir destrezas reales en el manejo de equipos de comunicación, protocolos de emergencia y técnicas de respuesta ante incidentes en el mar.

A estas formaciones de carácter técnico se suman los cursos de titulaciones náuticas de recreo —PNB, PER, Patrón de Yate y Capitán de Yate—, una de las áreas más demandadas por quienes quieren iniciarse en la navegación o dar un paso más en su formación náutica.

Con un enfoque eminentemente práctico y docentes de amplia experiencia, El Pañol ofrece una enseñanza adaptada a las necesidades de cada alumno, fomentando una cultura de prevención y disfrute responsable del mar.

Desde su creación, El Pañol Escuela de Mar se ha consolidado como un referente en la formación marítima en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Bajo la dirección de Javier Molina Lamothe, la escuela combina rigor técnico y vocación didáctica para acercar el mundo náutico a todos los públicos, desde los regatistas y tripulaciones de altura hasta los nuevos aficionados al mar.

Con estas nuevas propuestas, El Pañol reafirma su compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y la cultura náutica, impulsando la formación continua y la profesionalización del sector marítimo en Andalucía. Todas estas actividades se imparten en el mismo Puerto de Sotogrande, quesiempre apuesta por la formación para acercar el mundo de la náutica al inmenso público