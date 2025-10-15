Expoconstruye reúne a más de un centenar de empresas y profesionales del sector en el Ifeca de Jerez

El sector de la construcción se reúne en una feria sectorial en la que se han dado cita en su primera jornada numerosas empresas y profesionales del sector que se ha defendido como motor económico, generador de empleo y en proceso de transformación hacia una edificiación más innovadora y sostenible. Es la quinta edición de Expoconstruye que cerrará este jueves con la entrega de los II Premios a las mejores prácticas en seguridad, modernización, generación de empleo, sostenibilidad y trayectoria en el sector.

La intensa programación que durante estos dos días se desarrolla en la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), en Jerez, se ha organizado desde la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (Faec), su Asociación de Constructores APECOP y la empresa Eventur. En ella se multiplican los contactos entre empresas y profesionales, los coloquios de debate sobre la situación actual de la construcción y la demostración de innovaciones y casos de éxito que se están experimentando recientemente.

En el acto inaugural, el presidente de la Faec, Manuel Ávila, ha expresado un mensaje de orgullo y compromiso colectivo. En sus palabras, “hoy sentimos orgullo de sector, de asociaciones y de empresarios que han sabido reinventarse y elevar el listón. Somos un sector que se ha industrializado, que innova, que ha reducido tiempos y costes para hacer posible una vivienda asequible, algo que sigue siendo un gran reto”.

Ávila ha reivindicado además una mayor implicación institucional y fiscal para facilitar el desarrollo de proyectos residenciales: “Necesitamos ayuda real de las administraciones. Agilidad, empatía y acompañamiento. Se habla mucho de colaboración público-privada, pero necesitamos que sea efectiva, con medidas concretas en fiscalidad, tiempos y gestión del suelo”, ha señalado.

El presidente de Faec ha hecho un llamamiento a alcanzar “un gran pacto por la vivienda que una a administraciones, colegios profesionales y empresas constructoras”, aludiendo al reto de atender la creciente demanda habitacional “con criterios de eficiencia, sostenibilidad y coordinación”.

Foto de familia en la inauguración de esta quinta edición de Expoconstruye

La feria cuenta con tres áreas de contenidos —Auditorio Porcelanosa, Innovation Corner y XPO Arena by Holcim— que han mantenido durante toda la jornada su actividad a la que han asistido una nutrida asistencia de profesionales, evidenciando el interés que despiertan los avances que están redefiniendo los procesos constructivos y la cadena de valor del sector.

El espacio Auditorio Porcelanosa ha abierto la sesión vespertina con la ponencia Porcelanosa Offsite: Innovación y vanguardia al servicio del sector, impartida por José Batllés, responsable comercial de la firma en Iberia y Latinoamérica. En ella se han mostrado las últimas soluciones en construcción industrializada, diseño modular y procesos de fabricación sostenible que la compañía aplica en proyectos internacionales.

En paralelo, el Innovation Corner ha acogido el panel Los secretos del B2B y el B2C: el cliente empoderado, que ha reunido a representantes de IKEA Business, Hermet10, VOGO, Baublock y Persuadis. Los ponentes han coincidido en destacar cómo la experiencia de usuario, el confort y la calidad se han convertido en ventajas competitivas clave para las empresas de materiales, distribución y servicios vinculadas a la construcción.

Por su parte, el XPO Arena by Holcim ha concentrado la atención de buena parte del público profesional con la sesión Digitalización: eficiencia y productividad al alcance de todos, donde expertos de Samsung, Helix, Gibobs, SGS y CMA Consultoría han analizado cómo las herramientas digitales, los sensores inteligentes y la monitorización en tiempo real están transformando la gestión de obra, la seguridad y la sostenibilidad.

En otras mesas de debate se han tratado temas como la inteligencia artificial o el análisis del sector con cinco empresas constructoras andaluzas como son Gesteco, Sando, Fonsán, Jarquil y Felipe Castellano.

La feria continúa este jueves con una segunda jornada dedicada a la sostenibilidad, la formación y el reconocimiento profesional, con la entrega de los II Premios Expoconstruye, que distinguirán las mejores prácticas en seguridad, modernización, generación de empleo, sostenibilidad y trayectoria en el sector.