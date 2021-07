Una fiesta en una playa de Los Caños desata las críticas en redes sociales

Los usuarios de las redes sociales están expresando su malestar con el contenido de un vídeo donde se recogen las imágenes de la celebración de una fiesta en la playa de Los Castillejos, en Los Caños de Meca.

Se trata de una grabación de apenas 17 segundos donde se ve a un grupo de personas que no cumplen con las medidas de distanciamiento social, no llevan mascarilla y consumen bebidas en esta playa acompañados de unos animadores y un equipo de música donde no falta un ordenador y un mezclador de sonido, además de luces de colores.

Esta imprudencia, que según se denuncia, se repite los últimos domingos por la mañana. Una situación que ha sido trasladada a los cuerpos de seguridad para que abran una investigación al respecto.

Esta playa se encuentra al final de la avenida de Trafalgar, lo que también provoca un tapón sin salida dado el alto número de vehículos que se concentran en la zona.