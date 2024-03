Las fresas con hepatitis A que se retiraron tras la alerta de Sanidad Exterior entraron por Algeciras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó este miércoles que las fresas procedentes de Marruecos en las que se ha detectado hepatitis A entraron por el puerto de Algeciras y que ya han sido localizados tanto el importador, de la provincia de Huelva, como el distribuidor, de la provincia de Sevilla, quien ha asegurado que "no llegó a ponerlas en el mercado".

Se trata de 1.500 kilos de fresas que entraron por el puerto algecireño el 19 de febrero. Según la versión que el importador ha dado a la Junta, las tenía vendidas, pero el comprador finalmente no se las llevó y se pusieron malas, por lo que no se distribuyeron al consumidor, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico. A este respecto, ha pedido al Gobierno central y, concretamente, a Sanidad Exterior más control en las fronteras.

El presidente andaluz ha expuesto que la Junta recibió el aviso el lunes por la tarde y, en apenas 24 horas, en un tiempo "récord", ya fueron localizados importador y distribuidor y se llevó a cabo la trazabilidad del producto. "Estamos haciendo todas las comprobaciones oportunas para asegurarnos de que no han sido distribuidas y, sobre todo, que no han sido consumidas, que es lo que nos preocupa", ha subrayado.El Ministerio de Sanidad por su parte ha señalado que las fresas fueron retiradas de circulación tras la alerta de Sanidad Exterior y que el producto no había llegado al consumidor cuando se llevó a cabo su trazabilidad para retirarlo, toda vez que han puesto de relieve que los controles "son procedimientos ordinarios y cotidianos que funcionan".

Una alerta a la semana en las fronteras

España notifica, de media, una alerta seria a la semana fruto de los controles fronterizos a los que somete a los alimentos importados desde terceros países; el último, este mismo lunes, por fresas con hepatitis A procedentes de Marruecos.

En los últimos 12 meses, España avisó a la Red de Alerta alimentaria de la Unión Europea (Rasff) de 58 alertas, principalmente de Marruecos (13), Ecuador (11) y Australia (8) pero también hay de países como China, Perú, Pakistán, Egipto, Brasil, Reino Unido, Senegal, Chile, USA, Colombia o Túnez, entre otros.En este mismo mes, el día 1 de marzo, España avisó al detectar en frontera una partida por presencia de aflatoxinas por encima del límite máximo permitido en arroz de Pakistán, según la información consultada por Efeagro.

Además, en estos últimos 12 meses, se han activado alertas en los puestos fronterizos por rupturas de la cadena de frío en alimentos; presencia bacteriana (salmonella, vibrio cholerae o E.coli); detección de parásitos como el anisakis en pescado; niveles de mercurio en pescado, cadmio o histaminas por encima de los límites permitidos en la UE; y aditivos no declarados.