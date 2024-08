Investigan a un complejo hotelero de Vejer por usurpación de aguas

Agentes de la Guardia Civil, dentro de las inspecciones que regularmente realiza el Seprona en la vigilancia de captaciones ilegales de agua ha decidido abrir una investigación por un presunto delito de usurpación de aguas (recogido en el artículo 247 del Código Penal) al propietario de un conocido complejo hotelero situado en el término municipal de Vejer.

Según los datos que maneja el instituto armado, desde al menos el año 2020 este complejo para su funcionamiento se abastece de agua a través de cuatro pozos para los que no tiene autorización por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Además, el agua procedente del acuífero es utilizada para el riego del césped de una zona de 30.000 metros cuadrados que se utiliza como campo de polo, junto a la cual cuenta con una balsa de 13x13 metros, de la que se desconoce la profundidad, que tampoco cuenta con autorización.

Las extracciones se ubican dentro de la masa de agua subterránea de origen detrítico y porosa. La empresa titular de la explotación solicitó en 2018 autorización para las captaciones que le fue denegada. En esta resolución negativa para la captación de aguas subterráneas se especificaba que el volumen de agua que sería necesario para atender el aprovechamiento superaría el límite legal, siendo éste de 7.000 metros cúbicos, habiendo solicitado el complejo hotelero un volumen de 23.244 metros cúbicos, superando nada menos que el triple del límite legal y por tanto denegaron la solicitud.

El Seprona de Cádiz solicitó a la Unidad Técnica del Ucoma de la Jefatura del Seprona en Madrid un informe pericial que evaluara posibles afecciones por la extracción no autorizada de agua mediante sondeos y pozos del establecimiento hotelero, y en sus conclusiones ha llegado a concluir que la extracción de agua de forma no autorizada de la masa de agua subterránea Bárbate, cuyo estado global está catalogado como “malo”, puede ocasionar un aumento del índice de explotación, y como consecuencia puede dar lugar a la sobreexplotación del acuífero, ya que actualmente presenta un descenso de los niveles piezométrico.

Las extracciones no autorizadas sobre la masa de agua objeto de estudio no contribuye a revertir el estado global actualmente catalogado como malo; la extracción de agua de forma no autorizada y continuada puede ocasionar daños en los servicios naturales que esta masa de agua aporta tanto a la sociedad como al medio ambiente.