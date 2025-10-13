Jerez acoge esta semana Expoconstruye 2025, la gran cita del sector de la construcción

Jerez volverá a convertirse esta semana en el epicentro de la construcción andaluza con la celebración de Expoconstruye 2025, la quinta edición de la Feria Profesional de la Construcción de la provincia de Cádiz, que se desarrollará los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de IFECA.

El evento, organizado por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) junto a su Asociación de Constructores (APECOP) y la empresa de organización de eventos Eventur, reunirá a más de un centenar de marcas y a representantes de constructoras, promotoras, arquitectos, ingenieros, fabricantes, instaladoras y centros de formación, en torno a los grandes retos del sector: innovación, digitalización, industrialización y sostenibilidad.

Tras alcanzar en 2024 los 5.000 visitantes y medio centenar de actividades, Expoconstruye regresa con una programación reforzada y nuevos espacios que consolidan su posición como el encuentro más importante del sector en Andalucía.

Para el presidente de FAEC, Manuel Ávila Farzón, “la feria refleja la fortaleza y la unidad del sector en un momento clave. Queremos que este encuentro sea el espacio donde se aporten soluciones concretas a los grandes retos que tenemos por delante: la falta de mano de obra cualificada, la industrialización de los procesos y el acceso a una vivienda asequible”.

El programa de esta quinta edición combina debate, innovación tecnológica y reconocimiento profesional, distribuidos en tres escenarios: Auditorio Porcelanosa, Innovation Corner y el nuevo XPO Arena by Holcim, que nace como espacio para contenidos de alto impacto sobre innovación, sostenibilidad y vivienda asequible.

En el Auditorio Porcelanosa, los temas laborales, tecnológicos y empresariales marcarán el tono. Se abordarán cuestiones como el talento en las infraestructuras estratégicas, la irrupción de la inteligencia artificial en la obra, o las estrategias para construir en tiempos de cambio, con la participación de directivos de empresas como Sacyr, Acciona, Dragados, Labormatters, Holcim, Deloitte, Jarquil, Gesteco o Grupo Fonsán.

El Innovation Corner servirá de escaparate a casos de éxito en industrialización, construcción modular y rehabilitación sostenible, además de acoger un debate sobre vivienda asequible y colaboración público-privada, con la participación de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, AVRA, Vía Ágora y Metrovacesa.

El XPO Arena by Holcim, gran novedad de este año, reunirá contenidos de alto nivel sobre digitalización, inteligencia artificial, robótica e industrialización, con demostraciones en vivo y ponencias de expertos nacionales e internacionales. Este espacio acogerá también el bloque dedicado a la vivienda social y asequible, con representantes del Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Navarra (Nasuvinsa) y el Área Metropolitana de Barcelona (Impsol), que compartirán experiencias y estrategias de gestión del parque público de vivienda.

El cierre de la feria estará marcado por la entrega de los II Premios Expoconstruye, que distinguirán las mejores prácticas en seguridad, modernización, generación de empleo, sostenibilidad y trayectoria profesional. Estos galardones, impulsados por FAEC y APECOP, simbolizan el compromiso del sector con la mejora continua y la profesionalización de la actividad constructora.

La edición 2025 no solo refuerza el papel de la feria como foro de conocimiento, sino que actúa como reflejo de una industria en plena transformación. Los datos avalan su dinamismo: Andalucía lidera la inversión pública nacional con 2.247 millones de euros en licitación entre enero y mayo de 2025, el mejor dato en 15 años; el consumo de cemento creció un 8,3% en el primer semestre, y la Fundación Laboral de la Construcción formó a más de 16.000 profesionales el pasado año.

Sin embargo, persisten los desafíos. “Los datos de inversión y vivienda visada son positivos, pero insuficientes para cubrir la demanda. Debemos avanzar en colaboración público-privada y apostar por la formación”, recalca el presidente de FAEC-

Además de las conferencias y mesas redondas, los visitantes podrán asistir a demostraciones técnicas como una instalación energéticamente eficiente con prueba de seguridad antirrobo (Hermet10) o una muestra de interiorismo sostenible a cargo de IKEA Business, junto a presentaciones de innovación industrializada con el proyecto Oceanika, Egoin, Baublock o Build:Inn.

El evento contará también con espacios de networking y zonas expositivas donde empresas líderes presentarán sus últimas soluciones en materiales, maquinaria, software, automatización y eficiencia energética.

El acto inaugural, previsto para el miércoles 15 a las 17:00 horas, reunirá a las principales organizaciones del sector, entre ellas la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), FADECO Promotores y Contratistas, y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), junto a la consejera Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de Jerez.

La entrada a Expoconstruye 2025 es gratuita, previa inscripción en la web www.expoconstruye.es

La Feria de la Construcción de Cádiz Expoconstruye está organizada por (FAEC), junto a su Asociación de Constructores (APECOP) y Eventur (empresa especializada en la comunicación y organización de eventos y congresos). En su consejo asesor participan la Fundación Laboral de la Construcción, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, el Colegio de Arquitectos de Cádiz y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz.