Las lluvias de esta Semana Santa en Cádiz podrían garantizar el suministro de agua de lo que resta de año

Las lluvias caídas en la provincia de Cádiz durante esta Semana Santa, más allá del perjuicio ocasionado a las procesiones, han supuesto una inmensa ayuda para los pantanos gaditanos. Unos embalses que antes del Domingo Ramos estaban en situación tan crítica que incluso se podía barruntar como una posibilidad cierta los temidos recortes en el suministro de agua de cara al verano.

Sin embargo, tras siete días seguidos de precipitaciones casi constantes de la mano de la borrasca Nelson, los embalses del Guadalete-Barbate (la demarcación hidrográfica que abastece a todo el entorno de la Bahía de Cádiz más una veintena de municipios entre ellos todo el término municipal de Jerez) han podido sumar 105 hectómetros cúbicos más a sus reservas. Actualmente, los embalses que constituyen esta cuenca disponen de 453,53 hectómetros cúbicos en total, la cuarta parte aproximadamente lograda esta semana, una cantidad que agua que podría garantizar el suministro a estos municipios hasta final de año. Hay que recordar que a finales del mes de enero esta cuenca se encontraba con 238 hm3, una cantidad de agua que –si no se producían suficientes precipitaciones y si las medidas de ahorro en el suministro no resultaban– garantizaba suministro para unos cinco meses y medio. Las cifras comparativas hay que asumirlas con la evidente prudencia puesto que el consumo no es igual en todos los meses, especialmente en los de verano, en los que la provincia de Cádiz suma una importante cifra de turistas que evidentemente elevan el número de personas haciendo uso del suministro; pero sirven no obstante para hacerse una imagen general de la importancia del agua caída estos días.

De estos embalses, el más beneficiado con las lluvias de estos días ha sido el de los Hurones. Ese pantano sólo ha recibido casi un tercio de toda la agua recogida en la demarcaciónn, unos 30 hm3 que han elevado su porcentaje de ocupación hasta el 92,69% y un total de 125,41 hm3 (su capacidad máxima es de 135,30 hm3).

La situación de 'lleno' ha permitido que desde este fin de semana se hayan podido abrir las compuertas para desembalsar agua, un agua que en ningún caso se desperdicia puesto que las salidas de los Hurones llevan al cauce del río que transporta ese agua directamente hasta la cola del pantano de Guadalcacín, el más grande de la provincia y que a día de hoy está al 18% con 146,10 hm3 de los 800 que puede almacenar.

Estos dos embalses son los que abastecen de suministro para consumo humano, una vez realizado el tratamiento de potabilización, al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), que copa hasta veinte localidades de la provincia, incluido el término municipal de Jerez y todo el ámbito de la Bahía.

También ha sido importante el agua que ha llegado durante esta Semana Santa hasta el pantano de Bornos, alrededor de unos 25 hm3 que lo dejan al 32,87% de su capacidad. Este agua está destinada al riego y electricidad.

El 'milagro' de la Semana Santa también ha terminado beneficiando a los pantanos del Campo de Gibraltar. Charco Redondo y Guadarranque se encuentran 42,8% de su capacidad total, una cifra que seguirá aumentando por las aportaciones procedentes de la escorrentía.

En hectómetros cúbicos, esto se traduce en un aumento de 14,83 hm3 en tan solo siete días, desde el pasado Lunes Santo hasta este lunes, 1 de abril. Esta cantidad equivale, aproximadamente, a cuatro meses de consumo en el Campo de Gibraltar, que demanda cada año 46 hm3 de agua entre población, regadío, industria y recursos turísticos.

Estado actual de los pantanos de Cádiz

Estos son los datos de agua total que a 1 de abril acumulan los pantanos de la provincia según los datos de la red SAIH Hidrosur y entre paréntesis la cantidad del total que se ha almacenado sólo esta Semana Santa: