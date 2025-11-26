Navantia abre las puertas del astillero de Puerto Real a la ciudadanía este domingo

El astillero de Navantia Puerto Real celebra este domingo 30 de noviembre unas jornadas de puertas abiertas con motivo de los 50 años desde que se puso en marcha el actual dique. Será un evento de entrada libre en el que los ciudadanos de la Bahía de Cádiz podrán acceder al astillero para conocer algunas de sus zonas más representativas.

Durante el recorrido, podrán conocer el dique, el museo y uno de sus talleres, para terminar la visita en el Taller de Forjas, donde se han preparado diversas actividades. Se espera que a este evento acuda gran parte de la ciudadanía, no solo de Puerto Real, sino también de San Fernando y Cádiz.

Cartel anunciador de la jornada de puertas abiertas en el astillero de Navantia Puerto Real.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 30, con horario de 9:30 a 13:30 horas, y contará con autobuses que lleven a los visitantes desde el acceso principal a las zonas habilitadas para esta jornada. En cada punto de la visita, los asistentes encontrarán trabajadores de Navantia que podrán exponerles el trabajo que se realiza en el astillero.