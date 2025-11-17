Navantia convoca nuevas ofertas de empleo para la Bahía de Cádiz

Hasta 61 plazas convoca Navantia para sus centros en la Bahía de Cádiz destinadas a cubrir puestos de trabajo tanto de técnicos superiores como de operarios y empleados. La firma busca responder a las necesidades del área de Sistemas como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima.

Los detalles de las vacantes que saca Navantia pueden consultarse en su portal de empleo. La oferta corresponde a distintos ámbitos: de ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros. La empresa se encuentra, como el sector, en una dinámica de actualización de procesos productivos, con sus nuevos talleres 5.0 en los que destaca la digitalización, y en la apuesta por la innovación y la tecnología.

Las plazas corresponden a dos de los tres astilleros de la constructora naval en la Bahía, en concreto a San Fernando y Puerto Real. Para los astilleros de Matagorda ya abrió otra convocatoria en septiembre, para la incorporación de 45 trabajadores en el área de producción, que se dividían en ese caso en 12 técnicos superiores y 33 operarios. Desde Navantia informan de que está en diferentes procesos. Una vez se culminen, se integrarán a la plantilla puertorrealeña más de un centenar de empleados nuevos.

Estas son las vacantes publicadas: