La nieve deja una presencia testimonial en las cumbres de la Sierra

El frío que estos días ha dado la bienvenida al invierno ha dejado los termómetros tiritando y una presencia testimonial de la nieve en la Sierra. Por ejemplo, las cumbres del macizo de Grazalema se han visto con un tímido espesor blanco pues la nieve ha llegado hasta algunos sitios como la Sierra del Pinar o el Puerto del Boyar.

Esta madrugada de miércoles, los copos tiñeron también de blanco algunos parajes del Puerto de Pedro Ruiz, 908 metros de altitud, en Villaluenga del Rosario.

Según avisaba el lunes el servicio meteorológico Meteored, España se enfrenta a los días más gélidos del invierno, y parece que la provincia no va a ser una excepción. No obstante, no se espera que los termómetros desciendan muchos más grados estos días.

En la Sierra de Cádiz también se espera una cierta recuperación de los termómetros de cara al sábado y al domingo, aunque en este caso no será tan llamativa como en el caso de la capital. Los visitantes a los municipios serranos se encontrarán 2-3 grados más tan solo de lo registrado en la zona lunes y martes, lo que se traduce en temperaturas que igualmente seguirán siendo frías y que superarán por poco los 0 grados.