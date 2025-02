Nuevo disimulo del PSOE de Cádiz

Llega un nuevo episodio del disimulo en el PSOE de Cádiz, el segundo en menos de tres meses. Si a principios de diciembre tocaba dejar a un lado las indiscutibles y eternas diferencias internas que hay entre los socialistas gaditanos y ondear con desgana una bandera blanca en el congreso federal que se celebró en Sevilla, porque nada podía empañar la entronización de Pedro Sánchez como líder absolutísimo del partido, ahora toca repetir lo mismo en el congreso regional a celebrar entre hoy y mañana en la localidad granadina de Armilla.

Este cónclave del PSOE de Andalucía está concebido como el pistoletazo de salida de la etapa de María Jesús Montero como líder del partido en esta comunidad autónoma. Realmente ya es oficialmente y desde hace unas semanas la nueva secretaria general del partido, al no presentarse una candidatura alternativa, aunque será este fin de semana cuando anuncie su primera ejecutiva, es decir, el equipo de colaboradores más estrechos con los que buscará primero reflotar el partido en Andalucía para intentar luego, dentro de unos 16 meses, recuperar la Junta.

A la cita de hoy los socialistas de Cádiz llegan partidos en dos y con la vista puesta en la pugna provincial que arrancará oficialmente este lunes. Eso es una evidencia, como también lo es que todos, absolutamente todos, los dirigentes del PSOE gaditano tienen el convencimiento absoluto de que María Jesús Montero es en la actualidad la mejor baza electoral que tiene el partido en Andalucía. Esto lo opinan incluso aquellos que siguen echando de menos a Juan Espadas, el ya ex secretario general del PSOE-A y cuya marcha, ordenada sin tapujos por la dirección federal desde Ferraz, ha dejado huérfanos a no pocos cargos de relevancia del partido en la provincia de Cádiz.

Por tanto, entre hoy y mañana los 49 socialistas gaditanos que estarán en la cita de Armilla –más cuatro representantes de Juventudes Socialistas– aclamarán a Montero como nueva jefa. Y lo harán además totalmente convencidos de que la nueva etapa que se abre es, al menos, mucho más ilusionante de la que había antes.

Y además de eso acuden expectantes porque se desconoce si la nueva secretaria general del PSOE andaluz incluirá a alguien de Cádiz entre los principales cargos de confianza de su primera ejecutiva regional. Curiosamente, la también vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda nada ha desvelado de sus planes en ese sentido. No se sabe quién será la persona que asumirá la vicesecretaría del partido –si la hubiera–, ni quiénes dirigirán áreas de relevancia como Organización, Política Institucional o Política Municipal, ni en quién recaerá el cargo honorífico de la presidencia del partido. Todo es un secreto, algo poco habitual a las puertas de cualquier congreso socialista.

Y si Montero se va a apoyar al final en alguien de Cádiz, nada ha trascendido al respecto, quizás porque la nueva secretaria general del PSOE andaluz no tiene en la provincia gaditana a ningún dirigente que pueda ser considerado su delfín. Han sonado nombres provenientes de la capital gaditana, de la Janda, de la Costa Noroeste o sobre todo de San Fernando, pero sin confirmación alguna.

La ejecutiva saliente que ha liderado Juan Espadas ha contado con la presencia de varios gaditanos como Irene García, Rafael Márquez –ambos formaban parte de la comisión permanente–, José María Román, Patricia Cavada, Gemma Araujo, Araceli Maese y Ángel González. Muchos de ellos se da por hecho que ya no repetirán.

Este cónclave socialista de Armilla arrancará con la duda de si María Jesús Montero insistirá en su mensaje de que desaparezcan las cuitas internas entre los socialistas gaditanos. Semanas atrás ya dejó claro que era partidaría de alcanzar listas de consenso en todas las provincias gaditanas, incluida Cádiz, pero hasta ahora su deseo no parece que se haya hecho realidad. Y aunque ha habidos algunos acercamientos entre líderes provinciales, ya se ha anunciado que habrá dos candidatos a liderar el partido: Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, diputado nacional y secretario general del PSOE de Cádiz desde 2021, y Jaime Armario, ex concejal de San Fernando y ex diputado provincial.

Si ambos se mantienen en sus trece y entre el lunes y el miércoles de la semana que viene ratifican sus respectivas precandidaturas, se iniciará un proceso que tendrá dos citas relevantes: la primera serían unas primarias a celebrar el domingo 16 de marzo en todas las agrupaciones socialistas de la provincia y la segunda sería el congreso provincial que tendría lugar el sábado 5 de abril.

La candidatura de Jaime Armario parte inicialmente con el respaldo del grueso de lo que años atrás era el irenismo (la corriente liderada por la ex secretaria general Irene García) y también con el apoyo del romanismo, que tiene en el alcalde de Chiclana, José María Román, a su máximo exponente.

Por su parte, Ruiz Boix dice mantener prácticamente los mismos apoyos de corrientes y agrupaciones de peso que le auparon a la secretaría general del partido a finales de 2021.

Jaime Armario no desiste en su intento de liderar el PSOE de Cádiz

El lunes de la semana que viene se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas a liderar el PSOE de Cádiz. Conocida la intención del actual secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, de presentarse a la reelección, habrá que ver si Jaime Armario termina confirmando esa precandidatura. De momento, el político isleño asegura que su intención sigue siendo esa, un paso que, en el caso de dar, desembocaría en unas primarias a celebrar el domingo 16 de marzo. Otra cosa es que el congreso regional de Armilla influya en este proceso provincial. Hace cuatro años, sin ir más lejos, también había dos aspirantes a dirigir el partido en Cádiz, pero finalmente el alcalde de Rota, Javier Ruiz, se retiró de la carrera tras alcanzar un acuerdo de integración Ruiz Boix e Irene García a instancias de Juan Espadas.