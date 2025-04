La ONCE reparte su mayor fortuna en Rota: casi 1,7 millones entre diez vecinos de La Costilla

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo, ha dejado su mayor fortuna en Rota con cerca de 1,7 millones de euros en premios que se han repartido diez vecinos de La Costilla.

Uno de ellos ha ganado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE los fines de semana, un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un premio de 1,5 millones de euros. Y otros nueve vecinos han obtenido 20.000 euros cada uno que suman otros 180.000 euros más.

La suerte la ha dado Esperanza Jiménez, vendedora de la ONCE desde hace dos años, entre la entrada del Bar Tronío y la panadería Liberto, en La Costilla. Anoche estalló de alegría y nervios al saber que había dado semejante suerte a sus clientes. Ellos le llaman Espe, la Pelirroja, la Sanluqueña, "me dicen de todo", comenta entre risas. “No me lo creo, siempre digo, "venga que voy a dar el gordo, que mi ilusión es salir en los periódicos", confiesa. Y seguramente hoy se cumpla su sueño.

"El mundo está un poco roto"

Toda su vida laboral ha estado volcada cara al público. "Me gusta mucho tratar con la gente y dar lo mejor de mí siempre", reconoce orgullosa. "Alabar las cosas buenas de las personas. Yo si veo algo bonito siempre se lo digo y si le puedo motivar, mejor, que todo el mundo tiene muchos problemas y la vida a veces es dura. Y que te alaben las cosas bonitas cuesta poco y lo hace muy poca gente", afirma. Esa es la clave, a su juicio, para ser una buena vendedora de la ONCE. "El mundo está un poco roto -reflexiona-, hay mucha soledad y está todo muy caro. Mi sueño -sigue contando- es poder tener una casa y viajar. Ahora intento ahorrar para vivir lo mejor que pueda y gracias a la ONCE voy a conseguir mi sueño", asegura. "Lo que más me gustaría es que le haya tocado a gente que lo necesite", concluye.

El cupón de ayer, domingo 6 de abril, tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado a la localidad cordobesa de Palma del Río, dentro de la serie ‘Pueblos de Película’, con la que la ONCE rinde homenaje a aquellas localidades que han sido escenario del rodaje de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, como ‘El reino de los cielos’, de Ridley Scott, que se rodó en parte en Palma del Río.

Más de dos millones de euros en Andalucía

Este sorteo ha dejado otro Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en Torremolinos (Málaga). Además ha repartido otros 200.000 euros en Baza, con 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno; 100.000 euros en Granada; 40.000 euros en Sevilla; y otros 20.000 en Barbate, por lo que en total ha repartido 2,04 millones de euros en premios mayores en entre las cuatro provincias andaluzas.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Y para este martes, 8 de abril, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 35 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.