Polémica en la Diputación por los planes para El Madrugador, en El Puerto, que dan su primer paso en su tercer intento

En su tercer intento el Partido Popular ha logrado sacar adelante los primeros pasos necesarios para su planes en la finca de El Madrugador, en El Puerto, que ha llevado al pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles. El asunto ha provocado un gran enfado de sus socios de gobierno de La Línea 100x100, que ha abandonado el Salón Regio antes de la votación.

La aprobación ha sido posible sólo con la mayoría simple de los votos del PP ante la falta a la sesión de tres diputados del PSOE -José María Román, Víctor Mora y la ausencia aún del que será sustituto de López Gil, que se ha marchado al Palamento andaluz- y pese al no del resto de diputados socialistas y de IU. "Esto es una auténtica farsa, estamos engañando a la ciudadanía, cada uno que asuma su responsabilidad", ha dicho Javier Vidal , vicepresidente de la institución y diputado de La Línea, que ha sido duro con sus socios en su intervención -también con el PSOE, calificando su papel de "teatro"- y que han convocado incluso una rueda de prensa posterior. "A las 11:07 de la noche recibí una llamada de la presidenta diciendo que el punto se iba a retirar, ha faltado a su palabra", aseguró Vidal "avergonzado", lamentando "que haya otros intereses detrás", y ausentándose él y su compañero Sebastián Hidalgo en estas votaciones como protesta.

Aunque el expediente aprobado se refiere de momento a la desascripción de la Finca El Madrugador del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) y su regreso a manos de la propia Diputación de Cádiz, la posible cesión futura al Cádiz CF -que ya hace uso de una parte del complejo- está sobre la mesa. Sin embargo, desde el gobierno del PP insistien en que lo que "lo único" que se ha aprobado es una cuestión "administrativa": la desascripción del IEDT, apuntando además- dijo Juancho Ortiz en su intervención- en que el inmueble "necesita una reforma de calado que el IEDT no pude asumir y que lo debe hacer la Diputación", sin nombrar en ningún momento al club. Manifestó estar "convencido" de la idoneidad de lo hecho, "no es por una obstinación" y es "una oportunidad". “Una vez que se han cumplido los objetivos que se encomendaron al IEDT, es necesario este retorno”, señaló, al tiempo que recordaba que esta reversión ya se aprobó en el consejo rector del IEDT sin que se registrasen votos en contra. "Hacer política es volver a insistir en lo acertado", apuntó y tenemos la resposabilidad "sobre la gestión del patrimonio de la institución".

La presidente de la Diputación, Almudena Martinez, invervino paar decir que "es un expediente jurídicamente perfecto, totalmente legal " y que "se trata de una cuestión procedimiental no hay ninguna verdad oculta, está expuesta e informado". "Este es un punto más de urgencia, son unas instalaciones que deben estar al servicio de la provincia", argumentó, y desde luego "este equipo de gobierno no se esconde y actúa cuando tiene que actuar", respondió. "El problema lo tienen entre sus filas -añadió dirigiéndose al portavoz del PSOE, Javier Pizarro-, y los diputaodos que han faltado hoy ( y por lo que pudo salir el punto adelante) son del Partido Socialista, el resto estamos todos aquí".

Polémica desde el principio

El pleno extraordinario comenzó con polémica desde el principio. Según la oposición, y también la Línea 100x100, la sesión se había convocado este mismo martes para aprobar el plan de inversiones Cádiz Marcha, pero finalmente se han incluido hasta 11 puntos, entre ellos el de El Madrugador. Todos los grupos- menos el PP- votaron incluso en contra de la ratificación de la urgencia del pleno, que salió adelante por la mayoría simple del PP en la sesión.

"Veo bien la urgencia de la aprobación de la carretera de Lora, de las obras Valcárcel, aprobar el Cádiz Marcha, pero lo del Madrugador no es urgente", dijo el portavoz del PSOE, Javier Pizarro, en consonancia con el resto de la oposición y los linenses. "Es un proyecto viciado desde el inicio, usted han engañado hasta a sus socios", apuntó Pizarro, que incidió en que se podía haber hablado sobre el futuro del edificio entre los grupos, "es mentira que sa urgente". "No estamos de acuerdo en las forma, es un espacio público y deberíamos aportar todos los grupos para ver cómo se podría beneficiar a la provincia", señaló Ramón Galán (IU).

Sobre el pacto: "No vamos a tener la misma confianza"

Javier Vidal y Sebastián Hidalgo han llevado su "indigación" por lo ocurrido a una comparecencia antes los medios en la sala de prensa de la Diputación, donde han vuelto a insistir en que la presidente les aseguró anoche que se retiraba el punto y que "no se han puesto todas la cartas bocarribas" en este asunto. "No es un tema en contra del Cádiz ni de los cadistas, es de transparencia", dijo apuntado a "llamadas" del presidente del club gaditano a los portavoces para que "apoyaran que este punto saliera adelante".

"Hoy el motivo del pleno era aprobar un plan de inversiones gracias a la gestión de La Línea 100x1x00 para la provincia y se han ha emborronado con esto", expuso por su parte Hidalgo, que defendió un futuro relacionado con la hostelería y la formación para el complejo portuense.

Preguntado sobre las consecuencias que todo esto tendrá para el pacto con el PP en la Diputación, Vidal dijo que es algo que aún "no se han parado a pensar", "pero la confianza y las relaciones humanas no van a ser la misma". "Habrá que valorarlo en el partido pero, personalmente, la relación de confienza no será igual. Se ha demostrado que no es la presidenta quien manda", aseveró.

Aún así le cuesta mirar "hacia la bancada de al lado", por el PSOE. "Tanto monta, monta tanto como dicen", calificando de "teatro" el papel de los socialista en El Madrugador, con la ausencia de varios diputados.