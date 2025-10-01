La planta de Airbus Cádiz estrena director: Iván Martínez sustituye a Jesús López Medina

Iván Martínez es desde este miércoles nuevo director de la planta de Airbus Cádiz. Sustituye en el cargo a Jesús López Medina, quen dirigía la planta de Cádiz desde 2023. En un comunicado la compañía señala que López ha sido hasta ahora "una figura clave" en la consolidación de las actividades de la empresa en Cádiz, por lo que agradece su desempeño. Ahora, asumirá otras responsabilidades dentro de la compañía.

Martínez es ingeniero industrial y cuenta con una trayectoria de casi 25 años en Airbus, así como con amplia experiencia internacional en países como Alemania y Canadá. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en las áreas de Producción e Ingeniería de Fabricación para las divisiones Airbus Defence & Space y de Aviones Comerciales. Su último puesto estaba centrado en el programa del A220 en Canadá como responsable de VSM -value stream management-.

El nuevo director deberá encarar la última fase de la integración de la antigua planta de Puerto Real en las instalaciones de El Puerto, el antiguo Centro Bahía de Cádiz (CBC), que pasó a denominarse Airbus Cádiz. El aumento de la carga de trabajo y la creación de empleo serán otros de los retos marcados para su etapa, según explican desde la representación social, que ya ha mantenido un primer encuentro con el nuevo responsable.

Las dependencias de El Puerto están en proceso de ampliación con una nueva nave que acogerá la línea de producción de piezas del A330, que continúa actualmente en la antigua factoría de Puerto Real, que es propiedad de la empresa Zhenshi Holding Group. En mayo se trasladó la línea del A350, que ya está a pleno rendimiento desde septiembre, con triple turno de trabajo; mientras que ha sido este miércoles, 1 de octubre, cuando la fabricación de piezas de repuesto del A380 se ha asentado en la planta de Airbus Cádiz.

Desde la parte social, valoran la incorporación del nuevo director tras el ciclo finalizado del responsable saliente que tiene por delante "el principal objetivo de poner en marcha Airbus Cádiz", señala el presidente del comité de empresa, Pedro Sánchez Marmolejo. Martínez viene "para potenciar el sector aeronáutico en la Bahía de Cádiz", según las directrices que ha trasladado a los sindicatos, que incluye el aumento de la carga de trabajo y la creación de empleo. "Es un especialista en subir de cadencia los programas", precisa Miguel Velázquez, representante de UGT.