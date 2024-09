El PP pide a Navantia que "no desaproveche" el potencial del astillero de Puerto Real

Cádiz/El diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz, Ignacio Romaní, y el parlamentario andaluz por la provincia, Antonio Saldaña, han mantenido un encuentro con representantes del comité de empresa de la planta de Navantia en Puerto Real en que le han trasladado el "firme apoyo" del PP a la demanda de que se impulse la construcción de buques en dicha factoría y no se limite a la fabricación de plataformas eólicas marinas, pidiendo así a la empresa que "no desaproveche" el potencial que tiene la planta puertorrealeña.

Según ha indicado el PP en una nota, ambos dirigentes han recogido las reivindicaciones de los astilleros gaditanos sobre la situación actual de la planta y se han solidarizado con los trabajadores que llevan tiempo alertando de que "se está desaprovechando la capacidad de la factoría de Puerto Real e hipotecando su futuro".

Según Romaní, la diversificación de la actividad industrial de Navantia tiene que entenderse como "una oportunidad para abrir nuevos mercados y para ampliar la actividad de las distintas plantas, no para poner coto y limitar la capacidad de producción de nuestros astilleros". "Se trata de sumar nuevos contratos, nunca de sustituir" ha afirmado en referencia a la política de segregación de centros que está llevando a cabo la compañía, "que está cerrando las puertas del astillero de Puerto Real a la construcción de barcos para reducirlo a los encargos de offshore".

En este sentido, ha manifestado que el astillero de Puerto Real tiene capacidad, tecnología y medios suficientes para optar a una oferta de contratos y mercados mucho mayores de lo que pretende el Gobierno, "que no quiere dar sitio a la factoría gaditana", ha afirmado. Según Ignacio Romaní, "hay que apostar por la construcción off shore pero también por la construcción de barcos, no sólo militares sino también civiles", ya que "Navantia pierde cada vez más peso en el mercado de la construcción civil".

Por ello, se ha comprometido con los representantes del comité de empresa a llevar a cabo una batería de iniciativas en el Congreso para que el Ministerio de Industria y SEPI se posicionen sobre el planteamiento que tienen para la planta de Puerto Real y que se comprometa a garantizar el futuro y desarrollo de la factoría mucho más allá de la industria off shore.

Igualmente, ha señalado que preguntará al Gobierno sobre la firma del nuevo Plan Estratégico de la Compañía, que acumula ya más de un año de retraso, en el que confía "se recojan los objetivos e inversiones necesarias para que los astilleros de la Bahía de Cádiz puedan ser una industria de referencia en el mercado internacional".