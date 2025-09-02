Reacciones a los datos del paro en Cádiz: la estacionalidad y la brecha de género continúan siendo estructurales

Las reacciones a los datos del paro en la provincia de Cádiz por parte de administraciones y sindicatos muestran la satisfacción general por las cifras arrojadas a pesar del leve repunte experimentado con una subida de 78 personas más apuntadas en la búsqueda de empleo. La comparativa interanual mantiene la visión positiva con una caída del 7,5% con respecto a agosto de 2024, aunque los sindicatos inciden en que la estacionalidad continúa siendo un problema en el modelo productivo de la provincia gaditana.

Desde la Delegación territorial de Empleo de la Junta destacan del "comportamiento estable del mercado laboral", con ese pequeño aumento del dato del paro en agosto. En términos interanuales, el paro de la provincia lleva desde mayo de 2021 descendiendo ininterrumpidamente.

Argumentan que, aunque cualquier aumento del desempleo hay que valorarlo negativamente, en un contexto más amplio hay que tener en cuenta que el mes de agosto suele registrar aumentos del desempleo, salvo en ejercicios económicos anómalos como los que registramos en la pandemia.

Pese a esta leve subida, Cádiz se mantiene aún en niveles de desempleo similares a los de hace 18 años, con el dato de paro más bajo para un mes de agosto desde el año 2007. Los servicios, con el final de algunas contrataciones de hostelería y turismo y en el comercio tras el fin del periodo de rebajas, son los responsables principales de que en agosto se dé este tradicional aumento del desempleo, junto a la construcción que baja su actividad durante este mes.

Por el contrario, el sector agrícola experimenta una significativa bajada del desempleo junto al colectivo sin empleo anterior por el inicio de la campaña de la vid y otras campañas agrícolas.

En definitiva, agosto se ha comportado como lo viene haciendo a lo largo de este siglo en un ejercicio económico habitual, con subidas del paro debido a los primeros ceses de las contrataciones de la época veraniega. Aunque en este año, la subida del desempleo ha sido más discreta, lo que indica que se mantiene la tendencia positiva de creación de empleo que se está experimentado este año.

Esta creación de empleo viene refrendada por los datos de las altas en afiliación a la Seguridad Social en nuestra provincia, donde durante este mes de agosto ha aumentado en 896 personas respecto al mes de julio, alcanzando de nuevo la máxima cifra de altas en la provincia de Cádiz con 447.864 afiliados. El número de autónomos desciende respecto al mes anterior en 188 afiliados, pero aumenta respecto al mes de agosto de 2024 en 79 nuevos afiliados al RETA.

Para la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, los datos demuestran que “las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez para atajar el desempleo son eficaces. Ahora lo que nos queda es seguir trabajando para bajar la tasa de estacionalidad y que el empleo estable y de calidad sea la tónica normal en la provincia”.

Los sindicatos

Juan Rodríguez, Secretario de Empleo de CCOO Cádiz, ha valorado como positivos los datos aunque con matices porque, "si bien el mercado laboral gaditano muestra un comportamiento positivo en términos interanuales, constatamos la persistencia de importantes desafíos estructurales que exigen una intervención decidida”.

El repunte, "aunque pequeño, nos obliga a mantener la cautela y la vigilancia", remarca por la excesiva dependencia del sector servicios. "Nuestra provincia sigue mostrando una excesiva dependencia de un sector tan estacional como el de Servicios, que en agosto de 2025 concentra a 75.299 personas desempleadas y registró un aumento mensual de 330 personas en paro. Aunque el desempleo interanual cae en todos los sectores productivos, este desequilibrio estructural sigue siendo nuestra principal debilidad", apunta Rodríguez, que pone el foco también en la brecha de género con una "preocupante" descompensación entre el desempleo femenino y masculino.

Por ello, Rodríguez considera que "es fundamental apostar por políticas públicas que propicien el desarrollo en sectores como la Industria, la Logística y las Nuevas Tecnologías, para superar la excesiva dependencia del sector Servicios", así como para "superar el desequilibrio territorial existente en materia de empleo y desarrollo económico en nuestra provincia".

Por su parte, el sindicato CSIF apunta a que “los datos de desempleo siguen mostrando señales de que es necesario y urgente diversificar el tejido productivo de la provincia”, según señala su presidenta en Cádiz, Mercedes Amézaga. Para la responsable sindical “la provincia no podrá conseguir una mejora sólida y estable en la situación económica y laboral si sigue dependiendo como hasta ahora de las temporadas turísticas”.

Para CSIF es necesario "atraer nuevas industrias, con valor añadido, que generen puestos de trabajo con mejores salarios y contratos estables y de larga duración”. Además, subraya que “no vemos que el incremento de cotizantes en la Seguridad Social se traduzca en una mejora de los servicios públicos; más al contrario, lo que está ocurriendo es un desmantelamiento progresivo de estos”, apunta Amézaga, quien añade que “no se están mejorando los recursos públicos ni se está contratando personal suficiente para que los servicios puedan ofrecerse con garantías de calidad, que es lo que requiere la ciudadanía”.

Desde UGT Andalucía también reclaman una mayor atención por parte de las administraciones públicas al empleo femenino y a la estacionalidad, que continúa siendo un problema estructural del modelo productivo regional