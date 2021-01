Retraso de hasta tres meses para la ITV de Cádiz: ¿qué pasa con las multas?

El retraso para pasar la ITV (Inspección Técnicas de Vehículos ) generada tras la suspensión del servicio en marzo 2020 por el estado de alarma, continúa en Cádiz y en toda Andalucía. Las citas se están dando al unos tres meses vista, con la preocupación de los conductores de si podrán ser multados por circular con la ITV caducada. Si se pide cita ahora porque está cercana la fecha del cumplimiento el plazo, la cita puede ser hasta en mayo en las estaciones de VEIASA de la provincia, que son siete, con algunas de ellas con listas de espera más importantes que otras, según explican algunos usuarios.

Fuentes de la Delegación Territorial de Empleo y Transformación Económica reconocieron a este medio este retraso. "Somos conscientes del perjuicio que para el desarrollo de las actividades profesionales y familiares supone la ralentización del servicio", apuntaron. Por ello, explicaron, "VEIASA está redoblando esfuerzos y recursos y articulando medidas para reducir en todo lo posible las consecuencias". De junio a noviembre se han realizado un total de 306.827 inspecciones en las ITV gaditanas. "Esto significa 28.494 inspecciones más que en el mismo periodo de 2019". Se ha reforzado también la plantilla, añadieron, con 180 contrataciones, de las que 134 contratos son por acumulación de tareas; 45 por interinidades; y 1 contrato en prácticas. La plantillas andaluzas han mantenido sin embargo distintas jornadas de huelga por la situación, las últimas en el mes de diciembre.

Tras la declaración del estado de alarma en marzo, la actividad de VEIASA no fue consideraba actividad esencial, con lo que las estaciones cerraron y no se pudo volver a retomar hasta el 11 de mayo. Entonces tampoco se reanudó al 100% debido a las limitaciones de movilidad que aún existían y a otros factores como la necesidad que tenía VEIASA de formar a su plantilla en el nuevo protocolo COVID y en los nuevos procedimientos de inspección aprobados por el Gobierno central, añaden desde la Delegación.

Además, ahora solo es posible ser atendidos con cita previa, especifican las mismas fuentes. Antes del estado de alarma, aproximadamente el 18% de los usuarios acudían directamente a la estación para pasar la ITV sin cita. Como consecuencia de ello, necesariamente los días de espera se han incrementado.

"Caso por caso"

Con todo esto, son muchos los usuarios que deben seguir circulando con la ITV caducada. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz respondieron a este periódico que la DGT estudiará "caso por caso" si se produjeran sanciones. "Tráfico seguirá verificando el estado en el que se encuentra los vehículos, pero esa verificación se realizará con la debida observación, teniendo en cuenta la situación que se produce en determinadas provincias y ponderando cada caso concreto", apuntaron. Desde Tráfico son conscientes del colapso en las citas en muchas provincias, como las gaditanas y el resto de Andalucía, pero parece que hay no hay una orden en vigor para no multar, si no que se mirará cada situación. Como norma general, las sanciones por circular sin haber pasado la inspección correspondiente es de 200 euros.

En julio sí se publicó un real decreto donde se establecía una moratoria para "el plazo de validez de los certificados de inspección técnica periódica de los vehículos cuya fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020", con una prórroga de tres meses. Sin embargo, el tiempo ha seguido corriendo y cada vez son más los vehículos que sufren estos retrasos.

Por su parte la patronal Unespa ( Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) apuntó que la caducidad de la ITV no afecta en ningún caso al seguro a terceros y si hay accidente siempre se cubren estos daños; en el resto de cuestiones las aseguradoras afirman que actuarán conforme a lo que diga la DGT.

La provincia cuenta con siete estaciones ITV: Cádiz capital, San Fernando, Tres Caminos (término municipal de Puerto Real), Jerez, Chipiona, Algeciras y Villamartín.

La Diputación de Cádiz aprobó en su último pleno una moción para una segunda estación de ITV en el Campo de Gibraltar, concretamente en el partido judicial de San Roque. A estas solicitudes del grupo Socialista se sumó la enmienda de Andalucía por Sí pidiendo también una nueva estación de ITV en la comarca de La Janda. La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos.