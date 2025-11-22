Los sindicatos de Airbus Cádiz esperan nuevas contrataciones en la planta para 2026

Los sindicatos de Airbus Cádiz esperan que el próximo año llegue con nuevas contrataciones para la planta de El Puerto. "Estamos en una fase de crecimiento", apunta el presidente del comité de empresa, Pedro Sánchez Marmolejo (CCOO), que reconoce la importancia de la confirmación por parte de la empresa de que el programa del Eurodrone garantizará más carga de trabajo para las plantas de Airbus en Cádiz y Sevilla. "Nos va a aportar tener más tecnología en el centro, lo que da valor añadido a la factoría de la Bahía", destaca Miguel Velázquez, representante de UGT.

"Tenemos una cartera de pedidos tanto de programas comerciales como de defensa que nos hace ser optimistas a corto, medio y largo plazo", comenta Sánchez Marmolejo, que habla de "expectativa de crecimiento" para Airbus Cádiz y de "nuevas incorporaciones para el próximo año de personal técnico y de taller". Los trasvases de producción de Puerto Real a El Puerto han originado una acumulación de horas que empleados que tuvieron que parar devuelven ahora a la empresa, explica Velázquez. "Por eso somos el único centro de operaciones (aviones comerciales) que no ha contratado todavía", frente a la entrada de nuevo personal en Getafe e Illescas. "A partir de enero ya se va a empezar a valorar hacer contrataciones. Hablamos de 30 o 40 personas", añade.

En el buen momento y las previsiones de futuro de la planta de Airbus Cádiz influyen los nuevos pedidos o compromisos alcanzados por la compañía. En el Salón Aeronáutico de Dubái celebrado esta semana los acuerdos firmados se traducen en 225 aviones nuevos y, por tanto, futura carga de trabajo. Air Europa, Flydubai, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Buraq Air y Silk Way West Airlines son los clientes que han reafirmado durante el evento su confianza en el gigante europeo al ampliar sus demandas o prever la incorporación a sus flotas de nuevos modelos de aeronaves de Airbus.

"Para nosotros es importante que se sigan firmando este tipo de acuerdos, que afectan directamente a la planta de Cádiz", señala Pedro Sánchez Marmolejo. "No nos dan trabajo inmediato, porque tenemos aviones en cartera, ahora mismo tenemos carga de trabajo asegurada para cerca de 8 años. Pero lo que hacen estos acuerdos en las ferias es mantenerla o ampliarla”, precisa el representante de UGT. Hace poco más de una semana, su nuevo director, Iván Martínez, y el presidente de aviones comerciales en España, Ricardo Rojas, cifraban en más de 8.500 los aviones que se acumulan en encargos para esta línea de negocio.

Ambos analizaban la actividad de la factoría, pendiente aún de completar la ampliación para realizar el traslado desde la antigua nave de Puerto Real de la línea de producción del A330. "El jueves comenzó ya la mudanza del A380, del que todavía hacemos algunas piezas", desvela Miguel Velázquez, que apunta que los trabajadores vinculados a estas labores se incorporarán de manera definitiva al centro de El Puerto en enero. Se cumplirá así la previsión que adelantaba el responsable del proyecto de consolidación de Airbus Cádiz, Ignacio de Lope, que fechó su completa operatividad en el complejo portuense para principios de 2026.

Programas de defensa

La planta gaditana ha quedado definida dentro de la estructura del consorcio aeroespacial como planta multidivisional, lo que supone que, además de aviones comerciales, también están implicados en los programas de defensa. Rojas se refería en su visita a Cádiz a la fabricación de componentes para el avión de transporte militar C295, el MRTT y el A400M, pero además se detuvo en dos programas que calificó como "estratégicos" para la división de defensa y espacio: el desarrollo tecnológico del FCAS, del futuro sistema y avión de combate europeo; y el Eurodrone, "para el cual ya estamos fabricando los primeros componentes", dijo.

El jueves en una visita a Sevilla el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, detalló que el proyecto se enfrenta este año a un hito importante como la revisión crítica de diseño (CDR) para escalar a la fase de fabricación del prototipo. "Confiamos en que volará pronto, venderá mucho y generará aún más carga de trabajo", mencionó el directivo, que destacó el papel de las plantas andaluzas que tienen trabajo asegurado con el también conocido como Euromale para los próximos años. Cádiz se ocupará de la fabricación de componentes y Tablada, del montaje las piezas, según sus palabras.

La información de los sindicatos apuntan a que la planta sevillana se hará cargo del fuselaje, mientras que la factoría gaditana asumirá el papel de primer suministrador para Tablada de piezas para la cola de esta aeronave no tripulada.

"Para nosotros la división de defensa es un activo estratégico por su alto valor para el tema de defensa y seguridad", expone Sánchez Marmolejo sobre la implicación gaditana en este proyecto. Su relevancia radica, entiende Velázquez, en la atracción de capacidad tecnológica que va a tener para la planta, no tanto en la carga de trabajo que pueda acarrear.