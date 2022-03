Transportistas: CCOO y UGT de Cádiz consiguen una subida salarial del 9,5%

Los transportistas asalariados de la provincia de Cádiz ya tienen renovado su convenio colectivo después de doce años de congelación salarial. Los sindicatos CCOO y UGT valoraron ayer positivamente el acuerdo alcanzado para renovar el convenio colectivo provincial del sector del Transporte de Mercancías por Carretera por poner fin a un proceso de negociación colectiva que “normaliza las relaciones laborales en este importante sector económico”.

El acuerdo ha sido posible tras el acercamiento logrado hace dos semanas en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), organismo al que los sindicalistas agradecen su mediación con la patronal, que finalmente ha demostrado una actitud “constructiva”.

El convenio firmado ayer contempla una vigencia de cuatro años, entre el 2021 y 2024, con un incremento salarial del 9,5% durante la duración del mismo, así como la inclusión del plus de transporte en el salario base, lo que supone el incremento salarial en las pagas extraordinarias y en las vacaciones, además de un mantenimiento de los derechos sociales contemplados en el texto del anterior convenio.

Este acuerdo, que los sindicatos recuerdan que se ha negociado “en un momento de especial problemática para el sector”, satisface al colectivo que llevaba “doce años con el convenio congelado”.

El responsable de Transporte por Carretera de CCOO, Pepe Bravo, ha valorado el esfuerzo realizado por la patronal para alcanzar este acuerdo en una situación muy particular. “Ha sido complejo pero al final hemos podido alcanzar un acuerdo que da respuesta a las demandas de este colectivo laboral y que normaliza las relaciones laborales en un sector clave para la economía de la provincia”, ha comentado.

CCOO y UGT desconvocaron definitivamente las cuatro jornadas de huelga a las que habían llamado a los trabajadores ante la congelación del primer acuerdo al que habían llegado con la patronal. Unas jornadas de protesta que, de haberse mantenido, habrían coincidido con el paro de transportistas de los autónomos de la Plataforma en defensa del sector del transporte que hoy martes cumple su décimo sexto día consecutivo.

Comisiones Obreras alertó en su momento a los asalariados de que la movilización de la plataforma de autónomos no es una huelga y que deben trabajar y cobrar todos los días que duren, puedan o no puedan hacerlo, sin que se les puedan compensar las jornadas no trabajadas con días de descanso o con vacaciones. Fuentes del sindicato dijeron a este periódico que hasta ayer no les constaba queja o denuncia alguna de ningún asalariado a ese respecto.