Tres hospitales públicos de la provincia de Cádiz figuran entre los 100 mejores de España

Tres hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de Cádiz se han situado dentro del ranking de los cien hospitales públicos mejor valorados que realiza Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa). Se trata de los Hospitales Universitarios de Puerto Real (puesto 34), Puerta del Mar de Cádiz (puesto 42) y Jerez de la Frontera (puesto 51). Además, la Unidad de Neurocirugía del Hospital Puerta del Mar ha conseguido el tercer puesto en la categoría de esta especialidad.

Los responsables de los centros han recogido sus respectivos reconocimientos en un acto celebrado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) analiza la reputación de la sanidad española, un análisis que se hace evaluando a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la realizada por los profesionales médicos (5.038 médicos especialistas hospitalarios y 300 médicos de medicina familiar y comunitaria); la segunda, la valoración de 2.188 enfermeros, 335 gerentes y directivos de hospitales, 314 gestores enfermeros, 81 directivos de empresas farmacéuticas, 101 responsables de farmacia hospitalaria, 466 responsables de asociaciones de pacientes, así como 89 periodistas e informadores de la salud; y la tercera, el análisis de más de 4.788 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

Además, en esta edición el ranking suma un total de 34 servicios hospitalarios, entre los que se incluye por primera vez la especialidad de Medicina nuclear.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha querido felicitar públicamente a los profesionales de estos tres hospitales públicos de la provincia por su compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua de los servicios sanitarios.