La V edición del Festival Jazzahara se celebra este fin de semana

La cita del jazz nacional e internacional será este fin de semana en Zahara de los Atunes, donde el Festival Jazzahara Petaca Chico celebra su quinto aniversario del 1 al 3 de noviembre. Durante tres días, este emblemático evento congregará a figuras de renombre como Fred Hersch, Trinidad Jiménez, Afra Kane, DJ Toner junto a Jorge Pardo, y el sexteto gaditano "Tumbando a Monk", en una edición marcada por la mezcla del jazz con sonidos de flamenco, rock y electrónica.

Debido a la previsión de lluvia, el festival ha anunciado que todos los conciertos y actividades se trasladarán al Hotel TUI BLUE Zahara Beach, en la Avenida de Atlanterra 5, a escasos minutos del Palacio de Las Pilas, donde el público podrá disfrutar de una experiencia íntima en un espacio cerrado con vistas al mar. Además, los asistentes que lo deseen tendrán la opción de alojarse en el mismo hotel que los músicos, haciendo de este festival una experiencia aún más cercana y cómoda, con la posibilidad de bajar directamente a los conciertos desde sus habitaciones.

Desde sus inicios, el Festival Jazzahara se ha posicionado como un evento imprescindible en el calendario musical de Andalucía y de la escena jazzística nacional, logrando una combinación única entre la calidad artística y el apoyo a la creación local. Esta edición contará, además, con la visita de programadores de distintos países para impulsar la proyección internacional de los músicos andaluces. Las entradas ya están disponibles en la página oficial del evento.

Programación

Viernes 1

Lai nauguración, el viernes 1 de noviembre, estará a cargo del afamado pianista Fred Hersch, quien presentará su aclamado trabajo Silent, Listening. Con más de quince nominaciones a los premios Grammy y galardones como Artista Doris Duke y Pianista de Jazz del Año, Hersch es un referente mundial en el jazz contemporáneo. Su actuación en Zahara de los Atunes será una oportunidad para experimentar su maestría en la improvisación en el entorno único de esta localidad gaditana.

En esa misma jornada, la flautista y compositora andaluza Trinidad Jiménez desplegará su innovador proyecto "Eléctrica", que fusiona jazz, flamenco y rock en una experiencia musical única. Acompañada por David Sancho (piano y teclados) y Fran Gallo (batería y electrónica), Jiménez promete cautivar al público con un espectáculo en el que la flauta, los sintetizadores y la percusión interactúan creando un sonido fresco y envolvente.

Sábado 2

El sábado 2 de noviembre será el turno de la pianista y vocalista Afra Kane, quien presentará su álbum Could We Be Whole. Ganadora del Festival de Montreux, Kane combina con destreza el jazz, soul y R&B, y es reconocida por su enfoque contemporáneo que ha ganado elogios en todo el mundo. Su actuación, íntima y emotiva, será una de las citas más esperadas del festival.

Ese mismo sábado, DJ Toner junto a Jorge Pardo y otros músicos de talento, sorprenderán con un espectáculo de fusión entre jazz y electrónica. DJ Toner, con su proyecto OutSide, ha sido aclamado por la crítica y el público gracias a su habilidad para crear atmósferas y texturas sonoras innovadoras. La colaboración con Jorge Pardo, pionero del jazz flamenco, añade un toque especial a esta propuesta, que se verá enriquecida por Parrado (batería), Felipe Aguilera (bajo), Juan Galiardo (piano y órgano) y Daniel Molina (pianos y arreglos), quienes juntos ofrecerán una experiencia musical inmersiva.

Domingo 3

El domingo 3 de noviembre, el festival cerrará con la actuación del sexteto "Tumbando a Monk", que rendirá homenaje al legendario pianista Thelonious Monk. Este grupo gaditano presentará una relectura de los temas clásicos de Monk, fusionando el jazz con ritmos latinos y flamencos, en una propuesta cargada de frescura que busca capturar la esencia de Monk desde una perspectiva actual.

Organizado por el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, Martinico Producciones y Marmaduke Jazz, el Festival Jazzahara cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, así como de empresas colaboradoras como Petaca Chico, Cruzcampo, Q Hoteles y Bodegas Romate. Con el apoyo de Europa Creativa y Jazz España, esta edición consolida al festival como uno de los eventos musicales más relevantes de la región y un espacio para la diversidad y la calidad artística en el panorama nacional.