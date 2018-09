"Ahora estoy empezando a desdibujar, pero siempre dentro de mi identidad"

José Manuel Reyes inaugura esta tarde a partir de las 20.30 horas la temporada de exposiciones en la Sala ArteaDiario con 'Otros aires'. Lo hace nueve años después de aquella 'De Nazarenis', que se pudo ver en este mismo espacio coincidiendo con la Semana Santa de 2009.

Ahora, el artista jerezano retorna al mismo enclave para exhibir esa evolución innata en cada ser humano. A través de 23 obras pictóricas, Reyes recorre "diversas temáticas" que van desde "paisajes, bodegones, pajaritas, peces e incluso temas de botellas", asegura.

"La idea es mostrar el momento artístico que estoy viviendo", explica, por eso "quiero plasmar esa lectura nueva y esa forma de sentir el arte en la que me encuentro ahora mismo, todo eso está patente en esta exposición".

La última muestra individual del jerezano data "de hace cinco años, cuando preparé una muestra en la Sala Pescadería Vieja coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia". Tomarse tanto tiempo tiene su lógica, "porque si no el discurso siempre es el mismo. Si me presento otra vez con la misma conversación, al final el público se aburre, por eso hay que dejar pasar tiempo para que uno crezca y evolucione de alguna manera. Es algo que, si analizas mi currículo, llevo a rajatabla, tengo muy pocas exposiciones individuales", recalca.

Cuando se le pregunta por ese momento artístico que atraviesa y del que habla constantemente, lo tiene claro: "Estoy en una etapa de madurez continua, de sentir la pintura de una forma diferente y sobre todo con otra visión. Ahora estoy empezando a desdibujar, a 'despintar' dentro de mi identidad, que es el realismo figurativo".

Para el artista, "esto forma parte de la evolución personal de cada ser, y en mi caso, nunca he sido partidario de dar saltos bruscos, es decir, hoy pinto realista, mañana pinto impresionista, pasado vuelvo al realismo y luego al abstracto...Intento siempre mantener el rumbo, porque si uno pierde el rumbo se cuestionaría mi identidad como artista", añade.

Precisamente por eso, una de sus grandes dotes, la pintura religiosa, pasa desapercibida en esta exposición. "En su momento tuve una serie de encargos por parte de la Unión de Hermandades y alguna que otra cofradía, pero ahora mismo mi paleta es mucho más amplia".

José Manuel Reyes no oculta que su sitio "o donde realmente me siento a gusto es en mi estudio. Está claro que hay que estar documentado y estar al día de lo que se mueve y lo que no se mueve, pero soy un pintor al que le gusta la soledad de mi estudio y trabajar y trabajar, volver al día siguiente e intentar ser mejor y que ese diálogo con la paleta de colores sea lo más fluido posible. Evidentemente, a veces sale y otras no, pero ese es mi camino, trabajar en mi estudio y ser tremendamente respetuoso con lo que los demás artistas hagan".

Después de 38 años de dedicación, el artista considera que hoy día "no se bebe de la fuente buena", y reconoce, en relación a lo que se hace actualmente, que "ni todo vale ni todos valen".

A su juicio, "se está perdiendo un poco el respeto en el arte. A mí nunca me ha gustado cometer locuras y desde que empecé he seguido un rumbo, aunque siendo consciente de que uno evoluciona. ¿Todo vale? Pues mire usted, cualquiera no canta, cualquiera no pinta...".