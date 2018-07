En plena gira de 'No m'arrecojo', el disco con el que celebra sus 50 años encima de los escenarios, Diego Carrasco hace un parón para abrir el próximo sábado el ciclo 'Noches de Bohemia Fundador' en el Alcázar. Será una noche 'Hippytana' "con la que queremos echar un rato a gusto y donde estaremos en familia, con la gente de buen rollo. Ahora estoy mejor que nunca y eso lo noto sobre el escenario".

El Tate reconoce que el concierto, en medio de la promoción de su último disco, "es como un kit-katt y bueno, lo que queremos es repasar un poco ese disco, Hippytano, pero también hacer un pequeño recorrido por mi carrera con algunos artistas invitados", asegura.

En su vuelta a Jerez estará acompañado "de mi gente, de la Carrasco Family, además al completo porque cuando vamos fuera a veces no podemos ir todos, y también de Lin Cortés, Junior, Tomasito y los Gipsy Rappers, y bueno, haremos algunas cosas en solitario y otras juntos", explica.

Desde que en noviembre estrenara en Villamarta 'No m'arrecojo', el artista jerezano ha recorrido diversas capitales "y la verdad es que en todos sitios lo hemos pasado genial y se ha llenado". Su última parada fue, hace unas semanas, en Sevilla "donde vinieron muchos artistas y pasamos una noche maravillosa con Rafaelito de Utrera, Jesús Méndez, Alba Molina y hasta la maestra Matilde Coral". Su próximo destino será "Barcelona, donde también queremos invitar a gente para seguir celebrando esos 50 años".

No obstante, en medio también habrá dos paradas importantes, una "a final de mes en el Festival Pirineos Sur que es un sitio maravilloso junto a un lago y por el que pasan músicos de todo tipo, y otra en las ruinas de Baelo Claudia en Bolonia, otro de esos lugares donde a uno le apetece actuar", relata.

De cualquier forma, lo que más anhela en esta época del año el jerezano es su presencia en algún que otro chiringuito de la costa. "Son conciertos más íntimos y durante el verano me gusta hacer alguno. Coger solo tu guitarra y cantar...Es algo más personal, y a mí me encanta, disfruto igual que en un concierto grande. A mi edad esos ratitos son fundamentales", bromea. Cuando se refiere a ello saca su lado reivindicativo sobre todo "con los problemas que están poniendo este año a esas criaturas que se ganan la vida en El Palmar. Son muchas familias las que viven de eso, y no entiendo por qué este año están teniendo tantos problemas con esos negocios. Son buenos para el turismo y en lo que a mí respecta, también para los músicos".

Con medio siglo de trayectoria artística, Diego Carrasco sigue disfrutando encima del escenario, "es lo que más feliz me hace", afirma, aunque también "cuando me dejan y tengo tiempo", le encanta componer. "Ahora estoy con una cosa que me ha pedido Estrella Morente, y bueno, la verdad es que tengo ganas de escribir", recalca.

Pero la inquieta mente de este gitano de Santiago no le permite parar. "Siempre estoy haciendo algo", asegura entre risas. "Lo próximo que voy a hacer, va a ser una cosa con mi compadre Tino di Geraldo. Estamos investigando ritmos y músicas de otras culturas y eso a mí me encanta. Ya hemos visto algunas cosas y la verdad es que es algo que a mí me motiva, descubrir los ritmos, los compases y la cultura musical de otros pueblos y etnias".